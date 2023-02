Légumes: Prix en hausse

Depuis quelques jours, différentes sources font état d’une mesure prise par les autorités marocaines, visant à restreindre les exportations de légumes, du fait d’un énorme déficit pluviométrique.

Celle-ci a des conséquences sur l’approvisionnement de la Mauritanie en légumes, dont l’essentiel provient de ce pays frère.

Ainsi, on note un début de manque et la montée des prix de certaines denrées telles que la tomate, les oignons…

Ce qui provoque les protestations des consommateurs, dont le pouvoir d’achat a été largement entamé au cours des dernières années par la pandémie du coronavirus (COVID-19) et les effets du conflit Russie/Ukraine.