Droit de réponse de l’ISCAE

A notre grande surprise Le Calame vient de publier un entrefilet dans lequel il dit qu'un "témoin oculaire digne de foi" lui a rapporté une scène de "triche à ciel ouvert" qui se serait produite le jeudi 09 février 2023 dans les locaux de l'ISCAE.

A ce sujet, la Direction de l'Iscae tient à apporter les précisions suivantes:

1. Les examens du premier semestre de l'année en cours ont été organisés intégralement du lundi 30 janvier au vendredi 03 février 2023. Le jeudi 09 février 2023, date à laquelle la scène se serait produite, les étudiants avaient déjà entamé les cours du deuxième semestre et aucun examen n'a été alors organisé à cette date.

2. L' ISCAE a instauré et développé depuis sa création une culture de rigueur dans la lutte contre la tricherie sous toutes ses formes, notamment en interdisant l'introduction des téléphones portables et des documents de quelque nature que ce soit dans les salles d'examens, en multipliant les effectifs de surveillants et en exigeant une distance minimale à observer entre les étudiants concourants.

L'information que vous avez publiée est malheureusement fausse et la personne qui vous l'a rapportée ne peut être digne de foi, contrairement à ce que est dit dans votre entrefilet.

Par la publication d'une information non fondée, sans prendre le soin d'en vérifier la véracité, vous avez porté un grand préjudice à l'image de notre Institut.

Je vous demande en conséquence de bien vouloir publier ce droit de réponse et vous informe que notre Institut se réserve le droit d'entreprendre toute action de nature à réparer le préjudice qu'il a subi suite aux allégations de votre "témoin oculaire".

Sidi Med Ould Abd Daim

Directeur de l'ISCAE

-------------------------

Mise au point

En fait il ne s’agit pas de l’ISCAE mais d’une annexe de la faculté d’économie qui organisait les examens pour une licence professionnelle. Notre informateur affirme bien vu le nom de l’ISCAE sur une feuille d’examen. Ce qui l’a induit, et nous par conséquence, en erreur.

Nous nous excusons pour le tort causé à cet Institut et don’t act.