Esclavage : Fortes condamnations

La cour spéciale de Néma chargée de juger les crimes d'esclavage a condamné à une peine de 20 ans de prison ferme assortis de 1 million MRU ( 10 millions d'anciennes ouguiyas) Ahmed Ould Kwatt et son frère Sidi Ould Kwatt reconnus coupables de pratiques esclavagistes sur les soeurs Marieme Mint Bilal et Setra Mint Bilal. Ces deux victimes qui ont été libérées par SOS Esclaves depuis quelques années ont déposé plainte contre leurs anciens maîtres. SOS Esclaves s'est constituée partie civile comme le lui permettent les dispositions de la loi 031/2015 et a commis un avocat pour défendre les intérêts de ces victimes devant le tribunal spécial de Néma dans une audience organisée le 2 février 2023 à Néma. Pour cette fois, il faut reconnaître que les magistrats ont dit le droit. Les esclavagistes ont été effectivement écroués à la prison de Néma. Mais comme d'habitude, les victimes attendront encore longtemps avant de percevoir la moindre ouguiya sans que l’Etat ne fasse quelque chose pour permettre à ces anciennes esclaves de recouvrer leurs droits. Fatme Mint Hemedy dite Boutta, une victime de l'esclavage qui a gagné un procès en appel en 2016 n'a pas encore été indemnisée par ses anciens maîtres que la cour a condamnés à lui verser 600.000 MRU ( 6 millions d'ouguiyas ). Parmi les grands défis que soulèvent SOS Esclaves il ya la lenteur et le laxisme dans l'application des jugements de justice. À propos de cela, SOS Esclaves a adressé une correspondance au premier ministre qui a promis dans une réponse parvenue à l'organisation de demander aux institutions concernées de procéder à l'exécution de ces jugements.