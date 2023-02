Mauritanie : Un atelier de la CNDH contre l’emploi des enfants dans les travaux dangereux

La Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), a organisé conjointement, mardi 7 février avec l'Ambassade de Suisse, un atelier de sensibilisation sur la prévention de l'emploi des enfants dans les travaux dangereux en Mauritanie.

L'atelier fait partie des efforts de la CNDH visant à promouvoir et protéger les droits de la personne et notamment la frange sensible des enfants.

L'atelier a été inauguré en présence de son Excellence la Ministre des Affaires Sociales, de l'Enfance et de la Famille Savia Mint Ntahah, du Commissaire aux Droits de l'Homme, à l'Action Humanitaire et aux Relations avec la Société Civile, Cheikh Ahmedou Ould Ahmed Salem Ould Sidi, de SEM. Andrea Samadni, ambassadeur de Suisse en Mauritanie, du consul honoraire, Abdallah Ould Waled et du premier conseiller de l'ambassade, Leela Ray.

Une trentaine de participants de divers secteurs concernés par la lutte contre l’emploi des enfants dans les travaux dangereux bénéficieront de cet important atelier.