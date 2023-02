Nouakchott Nord : Le fédéral INSAF proposé tête de liste des législatives

Ahmed Jiddou Ould Zeine, secrétaire fédéral de Nouakchott Nord du parti INSAF, a été désigné tête de liste pour la députation au niveau de cette région. Un large consensus, pour ne pas dire l’unanimité, s’est dégagé autour de sa personne. Tous les responsables des structures locales et du conseil national de son parti ont validé le choix. Aucune autre candidature ne s’est manifestée, ce qui fait dire à certains observateurs que la discipline du parti a été respectée ici.

Ce choix est intervenu lors du passage de la mission de la coordination régionale du parti, chargé de la sensibilisation et partant de recueillir les propositions des structures de base.

Conseiller au ministère de la santé, cet ingénieur en informatique, originaire d’Aioun est connu pour son engagement et son dynamisme au sein de son parti ; la fédération qu’il dirige depuis plusieurs années est l’une des plus actives au niveau de Nouakchott. Aussi son choix découle-t- il de la volonté du parti et des responsables locaux d’impulser du sang neuf au niveau des instances de décisions. Ould Zeine connaît très bien sa région et entretient de bonnes relations avec les structures de jeunesse et des femmes mais aussi avec les notabilités locales de la zone.