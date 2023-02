GTA : célébration d’une année sans accident

La Mauritanie n’est plus qu’à quelques mois du démarrage de l’exploitation du champ gazier Grand Tortue/AHMEYIM (GTA), en partenariat avec le Sénégal.

Un contexte dans lequel naissent de nouveaux enjeux liés à la sécurité

et à la santé des travailleurs et des biens sur une plateforme d’exploitation d’une profondeur maritime de 3000 mètres, qui représente un cas de figure unique en Afrique et même dans le monde.

Les acteurs de la plateforme GTA, à savoir BP, MC Dermott, SOGECO et

d’autres partenaires ont célébré samedi 4 février, 450.000 heures, zéro accident, au cours d’une cérémonie organisée au Wharf de Nouakchott, avec la participation d’une centaine de travailleurs.

Philippe Toudret, QHSSE manager project GTA, a saisi l’occasion de la

rencontre pour expliquer les enjeux de sécurité et de santé sur une plateforme gazière « car tout accident, ou pertes en vies humaines, entraîne un arrêt du travail et un manque à gagner pour les entreprises».

Pour sa part, Sid’Ahmed Abeidna, PDG de la SOGECO, a mis l’accent sur » les défis relevés » par la Mauritanie, en dépit d’un contexte de retard structurel au début des opérations. Un résultat réalisé grâce à une étroite et franche collaboration entre toutes les entreprises partenaires, qui a permis de réaliser un transbordement hors bord de 450.000 tonnes, en toute sécurité, avec zéro accident.