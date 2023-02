Candidature du Maroc pour l’organisation de la CAN 25: Des atouts et non des moindres

Le pays chargé de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN2025) sera désigné le 05 février prochain par la Confédération Africaine de Football (CAF). Dans cette perspective, quatre (4) candidats sont dans les starting-blocks pour accueillir la plus importante compétition de football du continent. Il s’agit du Maroc, de l’Algérie, de la Zambie et du duo Nigeria/Bénin.

De tous ces candidats, le Maroc, qui a frappé les esprits en décrochant une place dans les demi-finales de la Coupe du Monde 2022, une première pour une équipe africaine, affiche les meilleurs arguments.

En effet, le royaume, qui accueille actuellement la Coupe du Monde des clubs pour la deuxième fois, est doté d’une solide expérience en matière d’organisation des grands événements dans le domaine du football.

Une grande capacité qui n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat de la mise en œuvre d’une stratégie, la conduite d’une politique volontariste axée sur le développement du football national.

Le dernier projet en date concrétisant cette politique est la réalisation du complexe Mohamed VI de football, destiné à accueillir les équipes nationales en stage et les équipes étrangères ayant fait le choix de se préparer en terre marocaine.

Dans le même ordre d’idée, les autorités sportives marocaines ont mis l’accent sur la formation à la base. Ainsi, de nombreuses pépites sont sorties de l’académie Mohamed VI. A titre d’exemples, on peut citer Youssef En-Nesyri (FC Séville), Azzedine Ounahi (Angers Sporting Club), Nayef Aguerd (Westham United)…..

Le royaume du Maroc dispose également de centres régionaux de formation, des infrastructures sportives (stades), des infrastructures de transport internes, une offre hôtelière exceptionnelle, le hub de

Casablanca avec les vols de RAM pour convaincre la CAF.