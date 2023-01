CHAN 2022 : les Mourabitoune viennent à bout des Aigles du Mali et se hissent en quarts

Historique !!!Pour la première fois, les Mourabitoune compostent leur billet pour le second tableau d’une compétition continentale.Ce mardi 24 janvier, à Oran, grâce à une réalisation de Mamadou Sy à la 53e minute. les Mourabitoune locaux s’imposent d’un court mais précieux succès face au Mali et se qualifient pour les quarts de finale, un niveau qu’ils atteignent pour la première fois.Cette superbe victoire permet aux partenaires de Moulaye Ahmed Khalil ‘’Bessam’ de compter quatre points dans cette poule à trois, devant l’Angola (2 points) et le Mali (1 point), et de prendre ainsi le seul billet du groupe pour le prochain tour. La Mauritanie rencontrera le Sénégal en quart de finale vendredi 27 janvier à 19h TU à Annaba, dans un autre derby ouest africain. Les Mourabitoune locaux offrent un nouvel exploit au sélectionneur comorien Amir Abdou.