El Emel El Mouchriq : Vaste opération de nettoyage de déchets aux PK 28 et 65 des campements des pêcheurs

L’ONG El Emel El Mouchriq – L’aube de l’espoir – a lancé en grandes pompes, les mercredi 18 et jeudi 19 Janvier derniers, deux grosses opérations de nettoyage et de ramassage de déchets au PK 28 relevant de la commune d’Al Raya et au PK 65 des campements des pêcheurs. Équipés de grands sacs, de gants, de râteaux, de pelles, de pinces à déchets et d'un sens aigu du dévouement, des occupants des campagnes, des usagers et des bénévoles ont participé à cette grande opération nationale de nettoyage des centres balnéaires et deux campements qui ont connu de fortes dégradations ces dernières années, suite au comportement de passants sans vergogne jetant leurs déchets sur les plages. Incivisme, irresponsabilité et manque de respect envers la Nature…

Soutenue par British Petroleum (BP), El Emel El Mouchriq, président et secrétaire général en tête – respectivement Ahmed Khalifa Hmeïda et Hneïd Fall – accompagnés de leur staff et de nombreux volontaires se sont relayés des heures durant pour nettoyer les bords de mer. La quantité de détritus recueillie révèle l'ampleur du problème. Les responsables de l’ONG ont accompagné leur opération de mesures pédagogiques et de suivi. « J'espère que cela apportera des changements durables de comportement », espère monsieur Ahmed Khalifa. L’engagement des pêcheurs, transformateurs de poissons secs et autres acteurs de ces campements semble essentiel pour encourager de tels transformations. « Nous tirons de ces journées une expérience enrichissante », ajoutait le président d’El Emel El Mouchriq, « en contribuant à prendre des mesures positives vulgarisant des messages porteurs à l’endroit des pêcheurs sur la nécessité de persévérer et d’entretenir leur environnement».

Ahmed Khalifa a mesuré à sa juste valeur le soutien de la société BP dont le chargé des relations extérieures, monsieur Sidi Mohamed Hassen, a effectué le déplacement pour constater de visu le travail entrepris. Ces dernières années, la société BP s’est attelée à appuyer les organisations de la Société civile œuvrant dans le domaine de l’environnement auquel elle donne une importance particulière. Ce début de partenariat pourrait se poursuivre dans les années à venir.

Et après avoir annoncé que « d’autres campagnes seront entreprises incessamment dans les centres balnéaires », le président de l’ONG concluait en remerciant les autorités administratives de la région pour leur disponibilité toujours renouvelée. L’ONG El Emel El Mouchriq œuvre au profit de toutes les franges défavorisées en Mauritanie et pour une meilleure protection des droits de l’Homme, restaurant spectaculairement beaucoup de populations dans leurs droits mais aussi dans l’espoir d’une vie meilleure.