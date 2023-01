Mauritanie : une nouvelle loi d’orientation pour le développement du contenu local est en cours de préparation

Le directeur général des hydrocarbures au ministère du Pétrole, des Mines et de l’Energie, Mustafa Ould Bashir, a déclaré que le ministère élabore actuellement une loi d’orientation pour le développement du contenu local, dans le secteur des industries extractives.

Il a expliqué lors d’un discours prononcé à l’ouverture d’un atelier organisé, aujourd’hui à Nouakchott, par BP au profit des fournisseurs locaux, que la nouvelle loi assurera une participation active des acteurs privés dans les opérations de développement des projets gaziers et pétroliers.

Ould Bashir a souligné que le secteur œuvre également pour la création d’un comité de suivi du contenu local, qui sera chargé des tâches de suivi, d’évaluation et de mise en œuvre des projets visant à améliorer les performances des entreprises locales.

Dans ce contexte, il a indiqué que le ministère a adopté, au cours de l’année écoulée, une stratégie nationale de contenu local visant à garantir » la valorisation maximale du potentiel du secteur pétrolier, gazier et minier, en termes de fourniture de biens et de services, de transfert de compétences et de technologies ».

Sur le plan opérationnel, Ould Al-Bashir a indiqué que le ministère, en coopération avec BP, a construit et équipé un centre d’enseignement à distance, qui a permis l’organisation de plusieurs cours de formation au cours de l’année écoulée pour renforcer les capacités des fournisseurs locaux, des techniciens spécialisés et des départements liés aux opérations pétrolières.

taqas.net