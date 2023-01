Foire de la SAFEX: Démarrage

La foire organisée entièrement par la SAFEX (Société Algérienne des Foires de l'extérieur) a démarré. En réaction à cette organisation suspicieuse qui les a mis copieusement à l'écart (à part la MAURICOM qui a de source bien informée gagné un contrat de 7 jours) les promoteurs nationaux et professionnels du secteur de l'événementiel ont vivement manifesté leur mécontentement et exprimé leur incompréhension devant les responsables du ministère du commerce de cet ostracisme dont leurs entreprises ont fait l'objet. Sinon, comment comprendre de faire acheminer de plus de 5000 km la main d'oeuvre et toute la logistique ? Pour certains, la SAFEX ne peut pas justifier valablement ce qu'un adage populaire de chez nous appelle " faire transporter les montagnes vers les pierres ". Alors que pour d'autres, une grande opacité entoure cette opération qui est commercialement injustifiable et ayant induit visiblement le ministère du commerce en erreur ayant été quasiment mis devant le fait accompli en un temps qui n'a permis ni au ministère ni à ses directions compétentes d'apprécier correctement les données.