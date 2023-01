Sports : 4èmeTour du Sahel du 1er au 5 Février

Le tour cycliste de Mauritanie dénommé Tour du Sahel prend du galon. La quatrième édition vient d’être inscrite au calendrier international de l’Union Cycliste Internationale (UCI). Désormais événement sportif majeur, « la compétition aura lieu du 1erau 5 Février », a annoncé dans la foulée la Fédération Mauritanienne de Cyclisme (FMC). « Voilà qui prouve », se félicite-t-on, « le travail remarquable réalisé par les dirigeants de la fédération, avec le soutien de la Confédération Africaine de Cyclisme et de l’UCI ».

Après trois éditions réussies (2018,2019 et 2020), le Tour du Sahel gagne en expérience et se fraie un chemin sur le Continent où le Tour du Faso, du Rwanda et de la Tropical Amissa Bongo (Gabon) tiennent le haut du pavé. Le gigantesque travail de proximité entrepris des années durant par monsieur Abderrahmane Ethmane, président de la FMC, et son équipe ont permis audit Tour de prendre son envol médiatique…

En attendant l’officialisation du circuit, cinq étapes entre Nouakchott et Zouérate sont au programme. L’UCI a désigné un président du jury chargé d’observer le travail entrepris par la FMC en matière d’organisation, d'hébergement et de transport, il aura à délivrer une note à l’issue de la compétition. L’UCI a également nommé un directeur du Tour.

--------------------------

ASC SNIM : Sid’Ahmed Ghassoum aux manettes

Évincé de l’AS GENDRIM, Sid’Ahmed Ghassoum reprend du service. « L’ancien sélectionneur nationalU20 et ex-entraîneur de l’ASAC Concorde a été nommé entraîneur principal de l’ASC SNIM », a communiqué le club sur sa page Facebook. Sid’Ahmed succède à Brahim ElHadj, intérimaire après le limogeage pour « résultats décevants » du togolais Dossou Nukunu. Douzième après douze journées, avec seulement 8 points au compteur, les Miniers se sont enfoncés dans la crise et Ghassoum aura une lourde tâche à accomplir.

------------------------

Super D2 zone Nouakchott : Débuts en fanfare

La première journée du championnat national Super D2 a tenu toutes ses promesses. En ouverture, l’AS Pompiers (ex Jahe) s’est imposé sur la plus petite des marges (1-0) face à l’Étoile de Nouakchott. Débuts difficiles pour le champion en titre de la ligue de Nouakchott Ouest. L’AS Kouva s’est lourdement incliné (1 à 5) face au FC Brakna. FC Deuz et Star Arafat se sont accrochés sur un nulvierge. Désormais entraîné par Bocar Coulibaly, FC Oasis dispose de Jeunesse Ksar (2-1).Baptême de feu raté du Centre Moulaye Mbareck coaché par Moussa Baghayogho qui s’incline devant Dar El Barka (1-2). Enfin, Widad Arafat prend le meilleur sur FC Medina III sur le score de 2 buts à 0.

-------------------------

Rencontre Sénégal vs Mauritanie: Forte impression des lutteurs mauritaniens

Les lutteurs mauritaniens ont fait forte impression au Sénégal, lors de la manifestation de lutte organisée le weekend dernier par la nouvelle chaîne Radio Télé Fulbé Internationale à Dakar. Les lutteurs mauritaniens ont en effet remporté pas moins de cinq victoires en sept combats. Et glané trois drapeaux sur cinq face à ceux du Sénégal. C’est en l'Arène nationale sponsorisée par « Sans frontière », « Mass 36 » et « Géant II » que Samba Haby, Tyson Tékane, Yacoub Coly et Balla Gaye PK ont livré leurs épiques et âpres combats.

Une belle moisson pour leur première grande sortie sous-régionale saluée par le secrétaire général de la Fédération Mauritanienne de Lutte (FML), monsieur Yacoub Dicko. « Ces résultats sont encourageants et nous poussent à nous stimuler davantage. Nous félicitons chaleureusement nos lutteurs pour les efforts qu’ils ont consenti pour représenter dignement la Mauritanie ».Dirigée par son président, monsieur Dia Abou Hamidou, la délégation mauritanienne constituée de trente-et-une personnes a été l’objet d’un accueil chaleureux et a bénéficié durant son séjour de tous les égards de la part de ses hôtes.

------------------------

Championnat Régional de Nouakchott : le calendrier dévoilé

Le Comité local de basket-ball de Nouakchott a dévoilé le calendrier de la phase 1 du Championnat Régional 2023. Sept clubs ayant satisfait aux engagements et conditions prennent part à cette compétition devant déboucher sur la montée en championnat national seniors. En ouverture le 20 Janvier prochain sur le plancher de l’Institut Supérieur de la Jeunesse et des Sports (ISJS-ex ancienne maison des jeunes), Espérance affrontera Riyad. Le 21, Élite croise Tevragh Zeïna. En deuxième heure, Sebkha défiera Touerja. Le 27 courant, BMD sera opposé à Riyad. La compétition se poursuivra jusqu’au 4 Mars prochain.

------------------------------

Amical : Les Mourabitounes enchaînent face au Mena (2-0)

Les Mourabitounes locaux ont clôturé samedi leur série de matchs amicaux par un nouveau succès, cette fois face au Mena du Niger (2-0). Hémeya Tanji (19’) et Moulaye Ahmed Khalil « Bessam » (21’) leur permettent de confirmer l'embellie enregistrée avec la démonstration de force face aux Éléphants (3-0). Les protégés d’Amir Abdou signent ainsi une préparation parfaite. De bon augure pour une entame de compétition prévue le vendredi 20 Janvier face à l’Angola.