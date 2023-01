Concertation entre le Ministre des Affaires Etrangères et les consuls honoraires

Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des mauritaniens de l’extérieur, Mohamed Salem ould Merzoug, et les membres du Bureau de l’Union des Consuls honoraires accrédités en Mauritanie, présidée par l’homme d’affaires Sid’Ahmed ould Abeidna, ont tenu une réunion de larges concertations vendredi après-midi.

Cette rencontre a permis aux parties de faire un large tour d’horizon « des questions relatives aux missions de l’institution du consul honoraire, ainsi que des rôles et services vitaux fournis aux membres des colonies dans les différents pays, en plus de ses fonctions protocolaires et de représentation ».

La mission première d’un consul honoraire est d’assurer la protection et les intérêts des ressortissants du pays qu’il représente en cas de difficultés.