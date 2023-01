COMMUNIQUÉ

La Direction Générale du Groupe SUNU a la profonde douleur d'annoncer le décès de M. Pathé DIONE, Fondateur et Président du Groupe SUNU.

Décès survenu le jeudi 12 janvier 2023 dans sa 81° année.

M. Pathé DIONE était un éminent acteur du secteur des services financiers, qui a consacré toute sa vie à contribuer au développement de l'Afrique par les africains et pour les africains. En créant le Groupe SUNU en 1998, il a prôné pendant 24 ans les valeurs de respect, de probité et d'excellence qui fondent l'identité du Groupe SUNU puis en a confié les rênes au Directeur Général et aux deux Directeurs Généraux Délégués.

Nos sincères condoléances à sa famille, ses amis, ses milliers de collaborateurs, aux dirigeants et autorités étatiques, aux partenaires et directeurs d'organismes, d'associations et de sociétés du secteur financier en Afrique et aux fidèles clients.

Programme des obsèques

Au Sénégal

Dimanche 15 janvier 2023

10h00 : Levée de Corps à l'Hôpital Principal de Dakar

11h30 : Prière Mortuaire à la Mosquée El Hadi Diabel Ndiaye de Mermoz suivie de l'enterrement au Cimetière de Yoff.

Les condoléances seront reçues au domicile de son fils

M. Seydou Thierno DIONE à Sicap Mermoz, villa 7711.

Dans tous les pays de présence du Groupe

A partir du lundi 16 janvier 2023

Des livres de condoléances seront ouverts aux sièges de toutes les sociétés du Groupe jusqu'à la fin du mois de janvier 2023, pour permettre aux collaborateurs, amis, clients et partenaires de témoigner leur sympathie dans ces moments difficiles.

Que son âme repose en paix et que son œuvre demeure.

En Côte d'Ivoire

Samedi 28 janvier 2023

Une cérémonie officielle d'hommage sera organisée à Abidian.