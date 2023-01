Le Groupe Abeidna offre une ambulance à la commune de NDiago

Le Groupe Abeidna a offert une ambiance à la commune de NDiago, relevant de la circonscription de Keur-Macène, au cours d’une cérémonie organisée jeudi, dans les locaux de la SOGECO, en présence de nombreuses personnalités, notamment les responsables, cadres et employés de l’entreprise, le maire de la commune bénéficiaire et le Secrétaire Général du Ministère de la Santé, représentant le gouvernement.

Dans un discours prononcé pour la circonstance, Sid’Ahmed Abeidna, PDG du Groupe Abeidna, a expliqué cette démarche par la détermination de la société et de tous ses partenaires « à assumer pleinement leurs responsabilités sociétales auprès des communautés de NDiago, dans un nouveau contexte comportant de nombreux enjeux économiques, sociaux et environnementaux ».

Parmi ces enjeux, le PDG du Groupe Abeidna a rappelé la découverte du Gaz, la réalisation des installations du Projet Grand Tortue/Ahmeyim(GTA), l’exploitation imminente la commercialisation de nouvelles ressources et la réalisation d’un nouveau port. Une évolution qui induit de nouvelles responsabilités pour tous les acteurs opérant sur les différentes plateformes d’un écosystème inédit dans l’histoire du pays.

M. Abeidna a également rappelé les actions sociales et de soutien de l’entreprise et de ses différents partenaires, au profit des populations de NDiago, pendant la difficile période de la pandémie du coronavirus (COVID-19).

A signaler que la SOGECO et ses partenaires sont déjà présents sur la plateforme portuaire de NDiago.

Succédant au patron du Groupe Abeidna, le maire de la commune de NDiago, et député de Keur Macène, Bodiel ould Houmeid, a rappelé la spécificité de la localité au point de vue étendue et emplacement géographique.

L’édile de NDiago a par la suite mis en évidence le nouveau statut d’une zone traditionnelle de pêche, qui abrite désormais un port et les nouvelles installations destinées à l’exploitation du gaz du projet Grand Tortue/Ahmeyim (GTA). Une évolution dont la conséquence sera un afflux massif de personnes en quête de nouvelles

opportunités.

S’exprimant au nom du gouvernement, le Secrétaire Général du Ministère de la Santé par intérim, Bouna El Ghotob, a salué l’engagement sociétale constant du Groupe Abeidna et magnifié ce don d’ambulance, qui va contribuer grandement à une prise charge rapide des problèmes de santé les plus urgents des populations de la commune.