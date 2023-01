Approbation du projet de loi relatif à l’augmentation des députés

Le gouvernement a examiné et adopté plusieurs projets de lois parmi lesquels le texte portant révision à la hausse du nombre de députés à l’assemblée nationale, qui passe de 150 à 176 élus, à l’occasion de sa réunion hebdomadaire du mercredi 11 janvier 2022.

Parmi ces 176 députés « 50% seront suivant le mode de scrutin majoritaire à deux (2) tours dans toutes les circonscriptions électorales de un (1) et deux (2) sièges, et les 50% restant élus suivant le système de liste proportionnelle à un (1) tour dans les circonscriptions électorales de trois (3) sièges et plus », peut-on lire sur le communiqué du Conseil des Ministres.

Par ailleurs « l’élection des députés représentant les mauritaniens de l’extérieur, se fera désormais par les citoyens mauritaniens de la diaspora, alors qu’ils étaient précédemment élus par l’assemblée nationale ».