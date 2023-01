Nouakchott se prépare pour  la 3eme édition de la conférence africaine pour la paix (CAP)

La capitale mauritanienne, Nouakchott va abriter, du 17 au 19 janvier , la troisième édition de la conférence africaine pour la paix (CAP), sous le Thème « Entrez Tous dans la paix », une injonction divine contenue dans le verset « Ô vous qui croyez ! Entrez tous dans la Paix.» Initiative conjointe du gouvernement mauritanien et du Forum d’Abu Dhabi pour la Paix, la rencontre de Nouakchott, placée sous le haut patronage du président de la République Mohamed Cheikh Ghazwani, cette 3eme édition « ambitionne de poursuivre l’œuvre de déconstruction du socle religieux des discours extrémistes et de contribuer ainsi à limiter les velléités de violence s’appuyant sur des arguments religieux. Nous voulons susciter chez les élites africaines, et notamment spirituelles, mais aussi chez la jeunesse, une profonde prise de conscience de la priorité absolue qui doit être accordée à la paix, et à la nécessité de mettre en œuvre des actions concrètes pour la promouvoir et l’enraciner. La promotion de la paix est la seule voie possible à même de garantir l’accès à la prospérité et au développement économique et social », peut-on lire sur le communiqué de presse, en date du 10 janvier, dont copie est parvenue à notre rédaction. Durant les trois jours de la rencontre, les participants (chefs d’état, de gouvernement, d’organisations sous-régionales, régionales et internationales, des chercheurs, des journalistes, venus divers horizons plancheront sur les thèmes suivants :

1) La géographie des foyers de tension en Afrique

2) Dialogue et réconciliation : potentiel et promesses

3) Précisions sur les concepts dévoyés de l’Islam (Jihad, Takfir, etc.)

4) Contre l’utopie d’un califat sans frontières : Réconcilier identité religieuse et identité nationale

5) Le rôle de l’enseignement islamique en Afrique dans la promotion de la paix

6) Paix et développement

7) L’immigration illégale : Une approche humaniste pour aborder cette tragédie humaine

8) La jeunesse et son rôle dans la promotion de la paix

9) La promotion de la paix dans le patrimoine culturel africain.

10°) Le rôle des femmes africaines dans la préservation et la promotion de la paix.

Signalons enfin qu’en marge de cette troisième édition, les leaders de la jeunesse africaine se retrouveront pour débattre du thème « les Jeunes Africains : Artisans de la Paix ». Cette rencontre vise, selon le communiqué de presse, « à fournir une plate-forme innovante pour le dialogue inclusif entre les décideurs politiques, les leaders religieux et les jeunes leaders ». Un grand moment d’émulation et de réflexion sur les conditions d’une paix durable en Afrique.