Vers une alliance électorale de CVE – CVE /VR

Les deux tendances de l’ancienne Coalition Vivre Ensemble (CVE) qui avait porté, en 2019, la candidature de feu Kane Hamidou Baba est en phase de reconstitution. C’est du moins ce qui découle d’un communiqué publié le 9 janvier, après la rencontre entre les délégations des deux parties.

Dans ce communiqué, les deux Coalitions se sont réjouies des retrouvailles et ont pris l’engagement de travailler à la mise en place d’une alliance électorale lors des prochaines élections municipales, régionales et législatives. Pour les uns et les autres, cette nouvelle dynamique vers laquelle ont poussé certains responsables de partis et mouvements mais surtout quelques cadres de la diaspora est considérée comme une réponse à la très forte demande des militants et sympathisants mais aussi comme un impératif politique. Les deux CVE œuvrant toutes pour un véritable Vivre Ensemble en Mauritanie, ce qui passe pour elles par la refondation du pays sur des bases d’équité, de justice etc. Pour y arriver, elles doivent solder leurs comptes et parler d’une même voix..

Cette première rencontre a été marquée par la présence des présidents Bâ Mamadou Alassane, président de la CVE, Dr. Dia Alassane, président de la CVE/VR, Ibrahima Moctar Sarr, président de l’AJD/MR et d’autres membres des deux coalitions, lesquelles ont promis de se retrouver sous peu pour sceller définitivement une alliance électorale.