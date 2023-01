Faits divers… Faits divers…

Deux agences Gaza cambriolées

Il y a trois semaines, une agence Gaza de transfert d'argent sise en face de l’ambassade des États Unis était victime d'une tentative de braquage qui faillit terminer tragiquement, n’eut étaient la vigilance et l'héroïsme de son caissier. Il venait tout juste d'ouvrir vers 9h. Et d’entamer une prière après avoir refermé la porte de la grille intérieure dépourvue de clef. Mais voici qu’en pleine oraison, un individu fait soudain irruption, ouvre la grille et braque sur lui un pistolet. Le caissier saisit aussitôt la main qui le menace et détourne l'arme vers l’assaillant. Comprenant que sa victime est beaucoup plus forte que lui, le bandit tente de lui asséner un coup de crosse au visage. Après une violente lutte, il y parvient, le blesse au front mais relâche l'arme et s'enfuit, abandonnant son boubou. Le caissier le poursuit mais sa blessure saignant abondamment l'oblige à revenir sur ses pas. La police n’a eu aucun mal à appréhender l’agresseur grâce à sa pièce d'identité et à son permis de conduire retrouvés dans le boubou. Son arme avait été déclarée volée il y a quelques semaines.

Il y a deux jours, l'agence Gaza situé au quartier Nkhaïla de Tin Soueïlim a été cambriolée en fin de nuit. Ses caméras et leurs installations ont toutes été dérobées. Mais n’ayant réussi à forcer les coffres-forts, les malfaiteurs ont fini par abandonner la partie de peur d'être découverts. Une autre agence Gaza située non loin du commissariat Arafat 3 a elle aussi reçu, la nuit suivante, la visite de tels indésirables. Les caméras de surveillance et leur dispositif ont tous été mis hors service. Les grilles de sécurité de l'agence ont cependant empêché les cambrioleurs de pénétrer à l'intérieur, incapables qu’ils se sont révélés de forcer leurs cadenas.

----------------------

« Lehnech » refait surface

« Lehnech » en dialecte hassaniya veut dire serpent. C'est le sobriquet dont fut affublé un fameux récidiviste très connu de la police, pour son extraordinaire capacité à se faufiler partout, pénétrant où il veut en profitant de la moindre brèche. Il cible surtout les arrière-boutiques et les magasins pendant la journée lorsque ses gérants sont inattentifs. Il se cache alors dans un coin en attendant que ceux-ci partent à la mosquée ou se mettent à manger. Et hop, voici les tiroirs vidés en un clin d’œil ! Il opère aussi la nuit pour emporter quantité de marchandises légères et valeureuses qu’il cache dans des poubelles à bord de charrettes d'évacuation d'ordures...

Abdallahi alias Lehnech sévit entre les années 2011 et 2014. Il finit par être arrêté puis déféré et écroué à Dar Naïm pour y purger une peine de sept ans d’emprisonnement. Il est actuellement en liberté au bénéfice de la dernière grâce présidentielle et cela inquiète les commerçants et autres propriétaires de magasins.

Mosy