L’ancien député maire de Rosso, M. Sidi Mohamed Diara part à la reconquête de la mairie de Rosso qu’il avait remportée, en 2013, haut la main en tant que candidat du parti El Wiam que présidait M. Boydiel Houmeid, actuel maire de N’Diago et député à l’Assemblée Nationale.

Les préparatifs ont déjà démarré le 15 octobre dernier, lors d’une visite du staff du parti pour le Centre et par l’Action (CAP) à Rosso pour porter la nouvelle aux citoyens de la ville.

A en croire l’un des membres de la délégation, les populations de Rosso réclamaient, depuis 2018, ce come back. L’objectif, ajoute un autre responsable, est de remettre la mairie en marche, en poursuivant les actions engagées lors du premier mandat à la tête de cette commune stratégique.

Le fer de lance de cette reconquête passera par la jeunesse qui a organisé, le 7 janvier 2023, un meeting populaire à Rosso pour soutenir la candidature de l’ancien député-maire. Une sortie test pour les jeunes qui voudraient remettre en selle leur ancien édile qui avait ouvert plusieurs chantiers pour leur commune, affirme-t-on dans les rangs du parti CAP. On se rappelle que quelques temps après son élection, le pouvoir de l’époque avait commencé, par le billet de l’un des barrons de la ville, à lui mettre les bâtons dans les roues en orchestrant des débauchages mais aussi des blocages au niveau de la trésorerie. L’édile de Rosso avait fini par geler ses activités politiques pour se consacrer essentiellement à ses affaires ; il profite des prochaines élections pour se relancer dans l’arène politique ; il pourrait y retrouver des concurrents bien connus et surtout en découdre avec l’actuel maire qu’il avait battu en 2013.

Prenant la parole devant un public acquis, Sidi Diara a d’abord expliqué que le meeting des jeunes est l’occasion de confirmer sa candidature à la mairie, une forte demande des cadres, militants et sympathisants du parti Le CAP et partant de lancer les activités du parti. Après avoir ensuite réitéré sa détermination à reconquérir la maire de Rosso afin de reprendre le travail engagé entre 2013 et 2018, Sidi Diara a rassuré les populations : « N’ayez crainte de rien, les nombreuses belles voitures que vous avez vues l’autre jour à Rosso sont simplement venues se pavaner, leurs propriétaires ne sont pas d’ici, Rosso c’est à nous.»

Prenant la parole à leur tour, des membres de la direction du parti ont vanté les qualités du candidat et invité les populations à se mobiliser derrière lui afin de refaire de Rosso, une ville émergente grâce surtout à la construction du pont reliant la Mauritanie et le Sénégal, les ouvrages annexes et les nombreuses opportunités de développement.