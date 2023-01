L'étau se resserre autour de  l'ancien président et de ses co-accusés

Des sources concordantes proches du palais de justice, le procès de l'ancien président tant attendu par l'opinion mauritanienne et les partenaires au développement pourrait démarrer au cours du mois de janvier courant. Certaines sources avancent que les premières auditions pourraient commencer le 12 janvier, d'autres parlent du 25.

Dans un cas comme dans l’autre, le procès est semble-t-il imminent. Les accusés auraient reçu leur convocation, ce qui justifie le refus de la gendarmerie de l'aéroport de laisser le principal présumé quitter Nouakchott, ce mercredi 4 janvier pour Paris.

Le compte à rebours a commencé. La Mauritanie va vivre une première dans les annales de son histoire. En effet, c est pour la première fois qu'un ancien président de la République est accusé de détournements de deniers publics, de trafic d'influence, d'entrave à la justice, entre autres. Ce procès va-t-il servir de moyen efficace pour dissuader les responsables mauritaniens à piller les ressources publiques dont ils ont la charge? Wait and see !