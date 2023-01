Contrat gouvernement, agriculteurs de Boghé et African Agriculture Inc﻿ : précisions

Le contrat tripartite signé entre le gouvernement de Mauritanie, les coopératives agricoles des communautés de Boghé (regroupant plusieurs milliers de personnes) et la société African Agriculture, entreprise américaine évoluant dans l’agro-alimentaire en Afrique, à la mi-décembre 2022, en marge du sommet Etats-Unis/Afrique, porte sur un investissement de 30 millions de dollars.

Cette précision été donnée par le Ministre des Affaires Economiques et de la Promotion des Secteurs Productifs, Kane Ousmane, mercredi à l’occasion du point de presse consacré aux commentaires des résultats de la réunion hebdomadaire du gouvernement.

Cet investissement va permettre la mise en valeur de 2000 hectares en vue de la production de l’aliment de bétail et contribuer à la promotion de l’agriculture commerciale.