Procès de Aziz à Tidjikja? "La ville attend mieux" (source)

Un extrait de la page FB de Me Mohamed Moine repris depuis, mardi 3 janvier par certains sites et réseaux sociaux, l'auteur affirme que s'il avait été consulté , il allait suggérer la tenue du procès de l'ancien président Aziz à Tidjikja, capitale régionale de la Wilaya du Tagant.

Il justifie son choix par l'existence de locaux appropriés avec des équipements adaptés à ce genre de procès et par le souci d'éviter la confusion au niveau de la capitale.

Face à cette sortie, certains ressortissants de Tidjikja disent que leur ville attendrait mieux du gouvernement, qu'elle n'a pas besoin de cette publicité et qu'elle a d'autres priorités, notamment le problème recurrent d'approvisionnement en eau, derrière lequel courent ses populations depuis des années, de la connexion internet avec la fibre optique - la ville serait la seule capitale régionale à ne pas en disposer, la construction d'une université afin de permettre aux enfants de la région d'apprendre auprès de leurs familles et donc éviter la déperdition universitaire.

Selon les cadres et responsables rencontrés à Nouakcott, Tidjikja reste empêtrée dans de nombreuses difficultés pour ne pas en ajouter. Et en dépit des plaidoyers maintes fois menés lors des festivals des dattes et les journées de la Ghadima, l'épineuse problématique de reste entière.