Le cas Aziz

Depuis son voyage en Europe, l'ancien président Aziz ne cesse de faire parler de lui. Et les autorités mauritaniennes y sont pour quelque chose, ce faisant, elles lui font une publicité gratuite.

En empêchant l'ancien président d'entrer à Rosso, il y a deux jours où il devrait effectuer une visite et présider un meeting, puis en lui interdisant de tenir une conférence de presse, le lendemain, et enfin, en séquestrant en quelque sorte les responsables du parti Ribat et l'ancien président, les autorités font de ould Abdel Aziz une sorte de "victime" que ses conseils et ses proches ne manqueront pas d'exploiter. Elles donnent le sentiment aux mauritaniens que Ould Abdel Aziz représente une menace pour le régime.

Une situation que l'opinion a du mal à comprendre.

Ould Abdel Aziz, jusqu'à preuve du contraire beneficie de la présomption d'innocence. Pour le priver de ses "droits", il faut le juger, le dossier à été certes transmis au tribunal de la corruption mais il faut aller vite et très vite meme.

Le tribunal le condamne et le jette en prison pour le mettre hors d'’’état de nuire" ou l'innocente. Dans ce dernier cas, il pourrait reprendre des activités politiques comme tous les autres acteurs. Et là, on aura fini avec cette espèce de "cirque" qui tient les mauritaniens en haleine depuis bientôt deux années.

Ould Abdel Aziz doit répondre des chefs d'accusation portées contre lui. Démontrer qu'il est banc comme neige, comme il le proclame, ou en être incapable et alors la justice tirera toutes les conséquences.

Il est inacceptable que des deniers publics soient dilapidés par un citoyen ayant profité de sa position de président de la République. Quiconque le fait doit rendre des comptes.