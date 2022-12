Forum africain de mini-basket Nouakchott 2022 : un franc succès

C’est dans une ambiance grandiose que s'est refermée dimanche dernier 27 Novembre au stade olympique de Nouakchott, la quatrième édition du Forum africain de mini-basketNouakchott2022.Pendant quatre jours, quatre cents enfants issus des quinze régions du pays ont vibré au rythme de la balle au panier, tout en renforçant leur éducation civique et morale autour de leurs coachs et des différents experts, délégués et encadreurs issus de tout le Continent. Il y avait du beau monde. Outre les membres du comité directeur de la FBBRIM, madame Mariem Talla Kane, vice-présidente du Comité National Olympique et Sportif Mauritanien(CNOSM), les parents et proches des enfants et un vaste public répondaient présents à la cérémonie de clôture particulièrement empreinte de convivialité.

Dans son allocution, monsieur Youssouf Fall, président de la FBBRIM, a d’emblée remercié les différentes délégations, les parents des enfants et le comité directeur pour la bonne organisation de l’évènement. Puis le patron du basket-ball mauritanien a retracé la politique engagée par sa fédération depuis sa prise de fonction en Octobre 2015 pour booster le mini-basket, après une analyse sérieuse de la situation. Le plan stratégique de la FBBRIM a réservé une place importante au basket des jeunes en vue de renouveler largement l’effectif des joueurs. « Ce plan de développement accorde une place centrale à l’esprit d’équipe », a souligné monsieur Fall, « ainsi qu’aux règles de base du basket, à l’amélioration de la santé et de l’éducation des enfants et à la cohésion sociale. Des actions qui s’inscrivent en droite ligne des engagements de son Excellence monsieur Mohamed ould Cheikh El Ghazwani, président de la République, visant à appuyer les académies sportives et promouvoir les jeunes talents. »

Et le patron de la FBBRIM de remercier la FIBA-Afrique, la Fondation Internationale de Basketball (IBF), la présidence de la République pour la mise à disposition de véhicules, le Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement (MCJSRP), l’Office du Complexe Olympique, l’Université de Nouakchott et le CNOSM pour leur appui respectif au Forum. « Cette rencontre a permis d’occuper sainement les jeunes et renforcer en eux l'amour du basket », a-t-il conclu.

Pérenniser le travail à la base

Monsieur Jean Michel Ramaroson, président du Conseil développement de FIBA-Afrique s’est dit pour sa part« honoré de participer à la clôture du forum », saluant« la présence enthousiaste des quatre cents jeunes enfants, délégués, encadreurs, staff de la FIBA et de la FBBRIM qui ont mené à bien l’évènement, dans une saine et fructueuse collaboration. » Et d’exhorter les jeunes participants à persévérer sous la houlette de leurs coachs qui ont également acquis des connaissances de base sur le mini-basket. « La FBBRIM devra mettre en place », recommandait alors monsieur Romaroson, « un système de suivi-évaluation après formation et lancer d’autres activités. […]J’espère que la FBBRIM continuera à promouvoir ce socle de développement qu’est le mini-basket. » Pour terminer, le malgache a insisté sur l'accompagnement des jeunes par leurs parents, « ces enfants représentent l'avenir du sport et du basket-ball mauritanien en particulier. »

Par ailleurs, le travail entrepris durant le forum par l’expert marocain Karim Weiss s’est vu magnifié par les délégués qui ont chaleureusement acclamé la FIBA-Afrique e la FBBRIM, suite au franc succès enregistré. La cérémonie de clôture s’est achevée avec la remise de ballons aux quatre cents jeunes et des diplômes aux coachs, doublée de dons de la FIBA à la FBBRIM afin de contribuer à l'essor du basket jeunes : ballons, mini-paniers de basket Tarmak, chasubles, échelles basket et autres plots.

Lundi matin, toutes les délégations ont quitté Nouakchott dans la joie et la bonne humeur pour retourner chez eux. Occasion mise à profit par les délégués et encadreurs pour exprimer leurs remerciements à la FBBRIM, notamment à son président et à son staff composé de Cheïbany Lo, point focal du mini-basket en Mauritanie, et d’Amadou Moustapha Keïta, DTN et expert talentueux. « Ce fut un réel plaisir d'avoir assisté à ce camp de mini-basket avec tous ses coachs locaux et internationaux », se sont-ils tous enthousiasmés. « Félicitations à l'ensemble de la famille du basket mauritanien et tous nos remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réussite de l’évènement », a écrit le président de la FBBRIM qui n’avait pas manqué, à l’ouverture du forum, de rendre un vibrant hommage au général Ndiaga Dieng, président d’honneur et ancien président de la fédération durant deux décennies, « pour les efforts entrepris durant son règne pour le développement du basket-ball en Mauritanie. »

Thiam Mamadou

------------------------

ASC SNIM : Dossou Nukunu débarqué

L’ASC SNIM a annoncé, mardi 29 Novembre, la fin de sa collaboration avec son entraîneur Dossou Nukunu. « Le Bureau exécutif de l'ASC SNIM a décidé de mettre fin au contrat du coach Dossou », ont communiqué les Miniers qui occupent la onzième place avec seulement six points. C’est la défaite lors du derby du Nord face au FC Nouadhibou (0-1), qui avait commencé à fragiliser la position du togolais. En sursis après le revers essuyé à Rosso face au Médine AC (1-2), Dossou s’est retrouvé lâché par son vestiaire, avant de voir son sort scellé après le nul (1-1) concédé mardi face à la police. « L'intérim sera assuré jusqu'à nouvel ordre par l'entraîneur-assistant Béchir El Hadj », précise le bureau exécutif du club.

Guère aidé par son banc, le technicien togolais arrivé en Août 2021 est le second coach de Super D1 à voir son contrat s'interrompre. Néanmoins, les dirigeants des Miniers ont eu une pensée pour leur désormais ex-entraîneur : « Merci coach Dossou pour les services rendus durant tes années passées à la tête de l'équipe. Bonne chance à toi ! » Pour rappel, le technicien togolais avait pris les rênes de l'ASC Ksar en 2018 et 2019, de l'ASC Police en 2020 et de l'ASAC Concorde 2020-2021.

----------------------

FC Tevragh Zeïna officialise Mohamed Shaban

Après une période intérimaire suite au limogeage de Mohamed Salem Harouna« Sneïdry » et de son staff, le FC Tevragh Zeïna a officialisé sur son banc le technicien égyptien Mohamed Shaban et son adjoint Dowahi Ouessou. L’ancien coach de l’AS Police devra redonner du lustre aux Galactiques en quête de nouveaux titres.

------------------------

Tournoi du 28 Novembre édition 2022 : réussite totale

L’open de tennis du 28 Novembre 2022 n'a pas manqué à sa grande tradition. « C'est à un élan collectif qu’on doit la réussite de cet événement devenu grand classique local. »Sous la houlette de son président monsieur Mohamed Lemine Lemrabott, la Fédération Mauritanienne de Tennis (FMT) s’est attelée à assurer le bon accomplissement de la compétition qui s’est déroulée au Racing Club de Nouakchott, du 25 au 28 Novembre dernier.

Monsieur Teyib Taher, trésorier général, a félicité, au nom du président du CNOSM, la fédération mauritanienne de tennis, pour la bonne organisation de ce tournoi et salué la participation des joueurs de l’intérieur. Ce qui démontre, aux yeux de Teyib, « la percée du tennis dans le pays ». Il a magnifié le dynamisme du bureau exécutif de la FMT qui ne cesse de contribuer grandement au développement de cette discipline.

Au fil des ans, la fédération a su impulser l'élan nécessaire à la bonne tenue de ce tournoi dans la continuité et la constance. Cette année, l’objectif a été atteint sur le plan sportif avec trente-deux joueurs inscrits au tableau « Enfants » et huit équipes au « Double Messieurs ».De belles rencontres ont composé ainsi le menu de cet open du 28 Novembre à la grande satisfaction des organisateurs.

Palmarès

Tableau Simple Messieurs : Djibril Gaye remporte la finale face à Mohamed Lemine Mebrouk en deux sets à zéro : 6-2, 6-2. Tableau Double Messieurs-finale : Oumar Youbawa et Vadili Bah ont battu Saleck Medani et Djibril Gaye en 3 sets : 6-4, 5-7, 7-5. Tableau enfants-finale : Mafoudh Sleïmane vient à bout d’Ahmed Salem Mahfoudh en 2 sets : 6-4, 6-4.

-----------------------

Super D1-J9 :l’ASC SNIM s’enfonce dans la crise, bonne opération pour Chemal FC

Rien ne va plus pour l’ASC SNIM ! Le remue-ménage au sein de son banc avec l’éviction du togolais Dossou Nukunu et l’arrivée de l’intérimaire Brahim ElHadj n’a pas produit l’effet escompté. Pour son baptême de feu, le nouvel entraîneur intérimaire a essuyé son premier reverslors de la neuvième journée. Ses poulains se sont inclinés en déplacement à Nouakchott face au Chemal FC (0-1), sur une réalisation du buteur maison, El Hassen Mahmoud (40'). Au Stade municipal, Kaédi FC a été accroché par l’ASAC Concorde (1-1).L’AS Douanes s’est imposée 2 buts à 1 face à Nouakchott King’s.

-------------------------

Licence « B » de la CAF : vingt-cinq techniciens sur les bancs

Le Complexe sportif de la Fédération mauritanienne de football abrite, du 28 Novembre au 3 Décembre, la seconde phase du cours pour l’obtention de la Licence « B » de la CAF. Ce stage est organisé en trois modules par la Direction Technique Nationale (DTN), sous l’égide de la CAF. Le premier s’est déroulé du 21 au 26 Novembre et le troisième se tiendra du 5 au 10 Décembre. Les cours sont dispensés par l’instructeur CAF du Maroc, El Mami Semlali.

Vingt-cinq techniciens, dont le sélectionneur des U17 du Mali, Soumaïla Coulibaly – récent vainqueur du tournoi UFOA-A de la catégorie à Nouakchott – prennent part à cette instruction. La DTN organise, en marge du stage, une autre formation au profit des préparateurs physiques des clubs de Super D1 et Super D2, dirigée par monsieur Mohammed Benhida, instructeur physique du Maroc.