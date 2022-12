La CVE participera aux prochaines élections

La coalition vivre ensemble (CVE) participera à toutes les élections municipales, législatives et régionales prochaines a déclaré son président, M. Bâ Mamadou Alassane, sur le réseau social (Whatsapp), il y a quelques jours. Il s’agit, affirme –t-il, d’une décision de principe et qui nécessite quelques réglages. Dans ce cadre, une commission ad hoc a été créée et s’occupera du cadre légal et des modalités pratiques pour cette participation. Elle se réunira sous peu pour statuer. Pour sa part, la commission exécutive de la CVE ne ménagera aucun effort pour relever le défi.

Ses recommandations seront portés à la connaissance des militants et sympathisants de la coalition, affirme BMA. Aussi, indique-t-il, une déclaration sera faite à l’endroit du peuple mauritanien et des partis politiques de l’opposition.

A cette occasion, le président de la CVE a invité les militants et sympathisants, où qu’ils se trouvent à entreprendre, dès à présent un travail intense de sensibilisation, de communication, d’organisation et d’explication pour, espère-t-il, « conduire la CVE vers le triomphe ». Nous y reviendrons