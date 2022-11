Mohamed Ould Noueigued, homme d’affaires social/Ahmed Bezeid Ould Beyrouk

Parler d’une figure aussi charismatique, qui a marqué de son empreinte personnelle le paysage économique mauritanien dont il constitue un poids lourd depuis quelques années, est une entreprise qui n’est pas facile, parce que la personnalité de l’homme est multidimensionnelle, riche et discrète. Réputé homme intègre, de conviction et de cœur, il a toujours joui d’une bonne image. Ce qu’on découvre aussi au fil du temps, c’est qu’il est un homme authentique. Mohamed Ould Noueigued, c’est aussi le produit du courage et des épreuves, Expérience, vision, autorité, courage, détermination et peut-être plus que tout, une forme suprême de désintéressement. Même si l’économie est souvent affaire d’ambition, ce n’est plus pour lui-même qu’il se bat c’est simplement pour son pays. C’est pour cette sincérité que Mohamed Ould Noueigued, si longtemps respecté mais parfois incompris, rencontre aujourd’hui la confiance des Mauritaniens.

Ahmed Bezeid Ould Beyrouk

Chroniqueur Politique