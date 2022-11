82,75 millions de dollars du FMI à la Mauritanie

Le gouvernement mauritanien et le Fonds Monétaire International (FMI) sont parvenus à une convention préalable portant sur un programme économique et des mesures de réformes appuyées par un accord triennal, au titre de la Facilité Elargie de Crédit (FEC) et du Mécanisme Elargi de Crédit (MEDC), pour un montant total de 64,40 millions de Droits de Tirage Spéciaux (DTS), soit 82,75 millions de dollars, annonce un communiqué de l’institution financière publié à Washington.

Le programme de réformes du gouvernement mauritanien appuyé par le FMI vise « à préserver la stabilité macroéconomique, à renforcer le cadre de politique budgétaire, monétaire, de gouvernance et consolider les bases d’une croissance et inclusive en vue de réduire la pauvreté».

Abordant le contexte macroéconomique de la Mauritanie, le document dunFMI annonce les perspectives « d’une croissance qui s’est accélérée, et devrait atteindre 5,3% en 2022, grâce aux industries extractives, aux bonnes performances de l’agriculture et de la pêche.

Quant à L’inflation, elle devrait se stabiliser à environ 11% en réponse à la politique monétaire restrictive de la Banque Centrale de Mauritanie (BCM) ».

Le nouvel accord entre le gouvernement mauritanien et le FMI est le résultat d’une mission à Nouakchott, d’une équipe conduite par Félix Fischer.

Celle-ci a rencontré les autorités gouvernementales pour des entretiens portant sur la nécessité des progrès en matière de réformes.