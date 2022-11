Dah Abdel Jelil, président de la CENI: Prime de l’expérience !

L’ancien ministre Dah Ould Abdeljelil a été élu hier soir, président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI). Il s’agit d’un sacre pour cet ancien administrateur civil, ancien ministre de l’intérieur, du développement rural, directeur général de la SMCP et enfin ministre secrétaire général à la présidence. C’est donc une prime à l’expérience pour ce natif de la localité de Goudiya, formé à l’école des Khadihines. L’homme est connu pour ses analyses pertinentes et ses qualités humaines. Affable et courtois, Dah a marqué l’arène politique nationale et celle du Tagant, sa région natale. L’homme connaît la Mauritanie profonde et son histoire, ses tribus, ses communautés, ses castes, ses courants politiques et leurs principaux acteurs, avec lesquels, il entretient de bons rapports. Des rapports empreints de respect et de courtoisie. Dah est un homme de caractère. Des atouts qui lui permettront de s’acquitter de sa lourde mission à la CENI. En effet, depuis sa retraite, l’homme est resté assez discret mais assez sollicité pour son expertise et ses analyses pertinentes. Il assiste à quelques cercles très restreints de réflexion sur l'Etat et l'avenir du pays. Ce sont là, sans doute, les raisons qui ont conduit le parti INSAF à le proposer au président de la République, convaincu que l’opposition n’aura rien à redire.

Au niveau du Tagant, Dah ould Abdeljelil demeure toujours incontournable dans l’arène politique, il entretient de bons rapports avec les ensembles tribaux et les acteurs politiques, jeunes et moins jeunes sauf ceux qui trouvent qu’il leur fait ombrage. Très tolérant, Dah n’est cependant pas un enfant de chœur. A la CENI, il peut bien faire de bonnes choses.