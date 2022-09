L’ONT étrenne en grande pompe son nouveau siège

L’Office National du Tourisme vient de se doter d’un siège flambant neuf. Cette magnifique bâtisse abritait les anciens locaux de la défunte Sonimex et elle a été entièrement rénovée. Le nouveau siège a été inauguré mardi 27 septembre, par le le ministre du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme, lors de la célébration de la Journée mondiale du tourisme, sous le thème : “Une nouvelle conception du tourisme”. Il avait à ses côtés ses homologues des Affaires Economiques et des Secteurs productifs, de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le parlement et d'autres invités de marque.

Tenant à célébrer cette inauguration avec tout l’éclat qu’elle mérite, l’ONT n’a pas lésiné sur les moyens. Outre un spectacle traditionnel reflétant la diversité de la Mauritanie, un film documentaire sur les capacités touristiques naturelles et culturelles de la Mauritanie a été projeté. Dans un discours prononcé à l’occasion, le directeur général de l’Office national du tourisme, M. Mahfoudh Ould Jiyid, a affirmé que ‘’l’inauguration d’un nouveau siège pour l’office dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale du tourisme est un acquis et une traduction vivante de la détermination du Président de la République de tenir ses engagements dans tous les domaines du développement, notamment le domaine du tourisme, et le souci du gouvernement (…) de jeter les bases d’un tourisme multidimensionnel stratégique’’.

Ould Jiyid a souligné que l’achèvement de ce nouveau siège de l’office, et la nouvelle situation comportant la régularisation du statut des travailleurs par l’augmentation de leurs salaires, représente une autre pierre de taille qui s’ajoute à l’édifice de la construction, du développement et de la modernisation du secteur.

La direction de l’Office planche, selon son directeur général, actuellement un ensemble de projets dans le domaine du tourisme durable, financé par l’Union européenne.