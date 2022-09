Nouvelle promotion d’étudiants dans le programme d'apprentissage de Tasiast

Inauguré en 2012, le programme d’apprentissage mis en place par Tasiast accueille 50 nouveaux jeunes stagiaires depuis cet été. Pendant 9 à 12 mois, ces jeunes seront formés à des métiers techniques. Ils ont le choix entre plusieurs spécialités: mécanique industrielle, mécanique lourde, soudure, etc. Ces 50 nouveaux jeunes bientôt formés rejoindront rapidement le marché du travail.

Le défi majeur de l’éducation et de la formation professionnelle

Avec une population très jeune (plus de 60% de la population a moins de 25 ans), l’éducation et la formation professionnelle figurent parmi les principaux défis du gouvernement. Dans son Programme Prioritaire Élargi, le Président de la République mise beaucoup sur l’Éducation pour combattre le fléau du chômage qui touche 42% des jeunes du pays.

Faciliter à tous l’accès à la formation professionnelle est aussi vu comme un levier efficace pour formaliser l’économie et créer des emplois à plus forte valeur ajoutée.

Le secteur privé vient ici accompagner et appuyer les efforts des pouvoirs publics. Depuis plus de 10 années, Tasiast a su développer chez ses employés des compétences techniques à haute valeur-ajoutée et en fait aujourd’hui profiter des jeunes qui bénéficient de l’accompagnement d’experts chevronnés, principalement Mauritaniens.

Le transfert de compétences, clé de la politique de contenu local

En formant les apprentis à ces différents métiers et en leur permettant d’évoluer aux côtés de professionnels expérimentés, Tasiast s’assure de transférer les compétences indispensables à l’autonomisation des jeunes. Ce renforcement de leur employabilité sur le marché du travail constitue un élément clé de la politique de promotion du contenu local.

En effet, employer des salariés locaux implique de leur donner les moyens d’évoluer du point de vue professionnel en acquérant les connaissances et les savoir-faire.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre plus large du partenariat avec le pays d’accueil où le transfert de compétences et le renforcement des capacités devient alors un vecteur qui contribue au développement du pays.

Au cours des dernières années, la Mauritanie a su en effet se distinguer comme pionnier dans la région en matière de promotion du contenu local.

L’arrivée des majors gaziers et pétroliers dans le pays donne aujourd’hui au pays l’opportunité de renforcer cette réglementation en veillant à sa mise en œuvre effective. Tasiast donne l’exemple aux nouveaux venus en mettant en place ce transfert de compétences pour ses salariés, partenaires, mais aussi plus largement pour la jeunesse.

L’éducation, grand projet de Tasiast

Cet été, la direction de Kinross, a annoncé sur son site internet la reprise et l'intensification de son programme d’apprentissage à Tasiast.

Cette année, 50 jeunes ont été sélectionnés pour être formés au cœur d’une des plus grandes mines du continent. La première partie de ce programme qui s’était déroulée entre 2012 et 2016 avait déjà permis à 100 jeunes d’être recrutés par la mine.

Ce programme d’apprentissage n’est pas la seule action mise en place par Tasiast pour encourager le transfert de compétences vers les jeunes. En partenariat avec le Centre de formation et de développement professionnel (CFPP), Tasiast offre également des formations techniques à des jeunes autour de sa zone d’implantation et à travers le pays.

Entre 2019 et 2022, ce sont 258 jeunes qui ont bénéficié de ces formations CFPP pour lesquelles Tasiast a déjà mobilisé plus 228 millions d’ouguiyas pour mobiliser les enseignants, les équipements et répondre aux besoins logistiques. Un investissement important, mais qui vaut le coup selon la direction. Comme le souligne Hapsatou Bal, Directrice des Relations Communautaires “...cette formation aura des retombées positives supplémentaires, en permettant à ces jeunes de gagner leur vie et d’assurer leur propre avenir.”

Ben Abdalla