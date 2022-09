Aioun: Elaboration de la stratégie de sortie du RIMDIR

Au terme de sa durée et après 27 mois d’exécutions couronnées par des réalisations d’ingénierie sociale au profit des communautés rurales, inscrites à son actif, le projet RIMDIR au Hodh El Gharbi exécuté par le consortium OXFAM, ODZASAM et ADICOR a organisé à Aioun la journée du 31 août 2022, sur fonds de l’Union Européenne et à travers la coopération belge (ENABEL), un atelier dont l’objectif est l’élaboration d’une stratégie de sortie concertée, sereine et sécurisée.

La rencontre s’est déroulée sous la supervision du Wali adjoint du Hodh Elgharbi en présence du Hakem d’Aioun, du vice-président du Conseil Régional, des maires, des délégués des ministères de l’agriculture, de l’élevage, de l’hydraulique et de l’environnement ainsi que du consortium chargé de l’exécution (OXFAM, ODZASAM et ADICOR) et des bénéficiaires. Etaient présents aussi, le coordinateur de l’ONG belge VSF et du RIMFIL

Ouvrant officiellement les travaux de l’atelier, le Wali adjoint a d’abord remercié les organisateurs et les participants avant de valoriser l’appui de l’UE, à travers ENABEL, aux efforts déployés par les pouvoirs publics pour la promotion du développement local. Ensuite il a invité les participants à saisir l’opportunité pour exprimer librement et honnêtement leurs opinions relatives aux sujets inscrits à l’ordre du jour. Enfin il a demandé aux différents acteurs concernés d’œuvrer pour élaborer ensemble une bonne stratégie de sortie qui garantit la continuité des activités réalisés par le RIMDIR au profit des communautés.

Après la cérémonie d’ouverture, les participants ont suivi un premier exposé présenté par le président de l’ONG ODZASAM sur le programme RIMDIR : Objectifs, zones et domaines d’intervention. L’approche participative, a-t-il rappelé, est celle retenue comme référence par le RIMDIR pour mener ses actions. Elle est taxée principalement sur des actions d’ingénierie sociale réalisées au profit des communautés rurales

En effet l’introduction de l’ingénierie sociale a favorisé la création d’Activités Génératrices de Revenus (AGR) à travers la formation d’une main d’œuvre et l’émergence d’expertises locales pour la mise en place des Investissements ruraux productifs (Barrages, digues, puits pastoraux, parcs de vaccination) ou encore pour la régénération des sols, la conservation des eaux, la réalisation de pare-feux.

Cette innovation a facilité aussi le processus d’appropriation par les communautés des infrastructures, principal défi en matière de développement local. Elle a permis également d’assurer la gestion durable des ouvrages grâce à la mise en place, la formation et l’accompagnement des comités de gestions (COGES).

Ensuite l’occasion fut offerte à la cheffe de projet du RIMDIR pour passer en revue les différentes réalisations du projet et présenter aux participants le projet de stratégie de sortie pour discussion et amendement.

Il s’agit en fait d’une présentation qui met en exergue le bilan qualitatif et quantitatif de 27 mois d’interventions, définit les contours et perspectives à venir pour assurer la préservation des acquis après le départ du RIMDIR à travers la continuité des services fournis aux populations par les investissements hydro-agro-sylvo-pastoraux et socio-économiques.

A propos du bilan qualifié de globalement positif on a pu noter en remontant un peu l’historique du programme : l’identification et la validation de 19 sites d’intervention répartis entre 15 communes relevant de quatre Moughataadans la Wilaya du Hodh Elgharbi.

Au chapitre des réalisations, le programme RMDIR inscrit à son actif : la mise en place et la formation des COGES, la formation des communautés sur les techniques CES/DRS, la réalisation de 55 km de pare-feus, la mise en place des accords d’exploitation, la construction à Gaet libgar de 5 digues, un seuil en gabion et un mur de fermeture en béton. A cela s’ajoute la réalisation à Guelb Eleich de 10 ha de demi-lune, 2diguettes, des cordons pierreux et un seuil de ralentissement.

En matière de gouvernance et de suivi de la redevabilité sociale, le RIMDIR a mis en place et accompagné des cadres de concertation multi acteurs, des accords sociaux pour l’exploitation et des comités de plainte sur l’ensemble des sites.

Après chaque présentation, les participants désireux d’intervenir ont exprimé librement leurs opinions. Les interventions ont porté souvent sur la valorisation des réalisations du RIMDIR, leurs retombées socio-économiques positives et l’impérieuse nécessité d’assurer leur continuité dans l’intérêt des populations. Un autre groupe d’intervenants a sollicité plus de coordination entre les différents acteurs et exprimé sa préoccupation par rapport au sort réservé aux projets déjà entamés par le RIMDIR mais qui ne peuvent être achevés avant son départ.

Les échanges et débats entre l’équipe du RIMDIR appuyée par le consortium OXFAM, ODZASAM et ADICOR et les intervenants étaient francs et laborieux. Ils ont permis d’apporter des réponses aux préoccupations des uns sur tel ou tel sujet et lever les équivoques chez d’autres.

Clôturant les travaux de l’atelier, le Wali adjoint a remercié les participants et en particulier les maires sur l’importance qu’ils accordent au développement invitant les différents acteurs à redoubler d’effort pour assurer la continuité des services fournis par les IPR réalisés par le RIMDIR au profit des populations. Il s’est réjoui de l’atmosphère qui a marqué les travaux de l’atelier. Enfin Il a exhorté les différents acteurs, en particulier les chefs de projets et les services techniques concernés à prendre toutes les dispositions qui garantissent, dans l’avenir, la poursuite de l’exécution de tous les projets qui n’ont pas pu être finalisés avant la clôture du RIMDIR.

RECOMMANDATIONS

Les participants à l’atelier d’élaboration d’une stratégie de sortie concertée, sereine et apaisée du RIMDIR ont formulé les principales recommandations suivantes :

1)​Achever les projets en cours de réalisation mais qui ne peuvent être finalisées avant le départ du programme RIMDIR.

2)​Impliquer les maires et les services techniques concernés c’est-à-dire les délégations des ministères de l’agriculture, l’élevage, l’Hydraulique et l’environnement dans la mise en œuvre de la stratégie de sortie du RIMDIR.

3)​Accompagner les COGES pour assurer la pérennité des infrastructures mis en place par le RMDIR

4)​Associer les AGLCs dans le processus de transfert des acquis

Mostapha Bechir, CP Hodhs