La CNDH salue l’opération de régularisation du statut des étrangers

La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), salue l’opération de régularisation du statut juridique des personnes étrangères vivant en Mauritanie, entreprise par les autorités depuis quelques jours, suite à une visite de terrain effectuée dans les centres d’enrôlement ouverts à l’Office du Complexe Olympique de Nouakchott (OCO).

La déclaration de la CNDH note « une forte affluence d’étrangers désireux de résider en Mauritanie de manière légale leur permettant d’accéder à leurs droits, conformément à ce qui est stipulé dans les chartes, conventions et lois nationales en vigueur dans ce domaine».

La commission note avec satisfaction «le formidable pas franchi par les pouvoirs publics, comme une démarche humanitaire visant en premier lieu à permettre aux étrangers de régulariser leur statut juridique de manière gratuite, rapide et simplifiée.

La CNDH exhorte les chefs de collectivités et missions diplomatiques, à sensibiliser leurs citoyens afin de leur permettre de profiter de cette opportunité, dans le but d’accéder à leurs droits garantis par les textes et lois, et qui restent conditionnés à l’obtention d’une carte de séjour».

La déclaration relève la mobilisation de tous les services administratifs et de la police pour assurer l’exécution de l’opération dans les meilleures conditions.

Les autorités mauritaniennes ont ouvert un total de 13 bureaux pour cette opération d’enrôlement, soit huit (8) au stade olympique, Tevragh-Zeina, Sebkha et Nouadhibou.