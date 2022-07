Une mission de Breakthrough ACTION échange avec les OSC mauritaniennes

Le ministère de la santé a abrité, le vendredi 1er juillet 22, une rencontre entre un projet américain, dénommé Breakthrough ACTION et des responsables du ministère de la santé (DSMNA), de la société civile mauritanienne et des représentants de l’USAID en Mauritanie.

L’objectif était d’évaluer et d’élaborer des activités de renforcement des capacités de l’écosystème de changement social de comportement (CSC) desdites organisations.

Dans son intervention, Dr Mohamed SANGARE, Conseiller régional des pays francophones d’Afrique de l’Ouest a présenté la vision et les objectifs de Breakthrough ACTION, son mode et fondement de l’outil d’évaluation des capacités de mise en œuvre du plan d’action, l’appui technique, l’écosystème... Au terme de son exposé, un exercice pratique est venu clore l’atelier.

Breakthrough ACTION est un accord de coopération de 5 ans (2017-2025), financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) pour diriger son programme de CSC dans le monde. Breakthrough est aussi un partenariat dirigé par le Centre des Programmes de communication Johns Hopkins (JHU/CCP) en collaboration avec Save the Children, ThinkPlace, ideas42, Camber Collective, International Center for Research on Women et Viamo. Il a été lancé lors de la Conférence régionale sur la population, le développement et la planification familiale tenue à Ouagadougou, Burkina Faso, en février 2011 par les neuf gouvernements des pays francophones de l’Afrique de l’Ouest, en collaboration avec des partenaires financiers et techniques ; le but étant d’accélérer les progrès de l’utilisation des services de planification familiale au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Sénégal et au Togo. Ce projet travaille dans tous les pays du PO sauf le Bénin et la Mauritanie.

L’assistance technique de Breakthrough, dans les pays du PO, se concentre exclusivement sur la création de la demande autour de 5 points essentiels : le Plan d’action national budgétisé (PANB) (Revue/Evaluation et élaboration, mise en œuvre) ; le renforcement des capacités des acteurs de l’écosystème CSC ; la santé numérique et innovations pour la PF ; L'appui technique sur des stratégies spécifiques telles que les campagnes nationales, les activités de mobilisation et d'engagement communautaire, les activités jeunes etc. Mais au-delà de ces points, des besoins spécifiques stratégiques et/ou opérationnels exprimés par les pays peuvent être assistés.

Signalons qu’au cours de son séjour, la mission de la Breakthrough a rencontré plusieurs responsables mauritaniens et des partenaires techniques et financiers. Une prospection en vue d’investir en Mauritanie.