De l’application de la loi anti –esclavage en Mauritanie

Un atelier de restitution et de partage sur le rapport commandité par SOS Esclaves sur l’application de la loi criminalisant l’esclavage en Mauritanie s'est ouvert ce jeudi matin. Cette rencontre a été l’occasion pour les participants d’écouter l’auteur du Rapport, Me Sall Ali, avocat et ancien magistrat, lequel est revenu sur les conclusions et recommandations du rapport. Il en ressort que la loi est loin d’être strictement appliquée, que les tribunaux chargés de statuer sur les dossiers relatifs à l’esclavage ne sont pas opérationnels parce qu’ils manquent de moyens humains et matériels, que les dossiers trainent en longueur, que les peines demandés sont en deça de la gravité du crime ; aussi les juges classent-ils les dossiers, une fois un arrangement conclu, des dizaines de dossiers non élucidés, par endroits, déplore le rapporteur qui a parcouru la Mauritanie pour se rendre à l’évidence.

L’auteur estime qu’à « juridictions spéciales, moyens spéciaux » si tant et qu’on voudrait éradiquer l’esclavage en Mauritanie. Le rapport retrace les différentes tentatives de régler le problème depuis l’indépendance jusqu’à l’adoption de la loi de 2015. Me Sall a aussi recommandé des moyens au profit des esclaves libérés afin de leur permettre de se réinsérer, faute de quoi, ils retombent dans leur ancien statut.

Après quelques interventions et mises au point, les participants ont suivi l’intervention de Jennifer Castello sur le travail de Minority Rights Group sur la dernière décennie en Mauritanie. Elle a présenté les conclusions du rapport de Vallerie Coullard « Mettre fin à l’esclavage en Mauritanie : impact du plaidoyer et du litige stratégique de 2010 à 2020 ». Ce fut ensuite le tour de Me Bâ membre de SOS Esclaves de parler des défis et des opportunités concernant les dossiers sur lesquels il travaille actuellement. Enfin, M. Lamine Gaye a présenté les conclusions de sa récente visite avec le rapporteur spécial des Nations Unies ainsi que la possibilité que le nouveau gouvernement soit plus ouvert au travail anti-esclavagiste.

Notons qu’auparavant, le président de SOS Esclaves, Boubacar Messaoud avait souhaité la bienvenue aux participants et exprimé les attentes de son organisation sur le travail d’échanges et de partage avec les experts. Pour ce pionnier de la lutte contre l’esclavage en Mauritanie, ce rapport apporte la lumière sur ce qui se passe véritablement sur le terrain, en particulier sur les insuffisances notoires de l’application effective de la loi sur l’esclavage et sur les tribunaux spéciaux.

L’atelier s’est passé en présence des acteurs de la lutte contre l’esclavage comme le député Ladji Traore et Samory Ould Beye, président du Mouvement El Hor.