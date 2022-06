La cheffe exécutive de l'ONG SPANA-Londres en Mauritanie : Une visite de travail réussie

Une délégation de l'ONG britannique « Société pour la défense de la nature et des animaux » (SPANA) a effectué du 4 au 9 Juin, une visite de travail en Mauritanie. Durant près d’une semaine, madame Linda Edwards, cheffe exécutive et mademoiselle Christelle Chenard (chargée du Programme Éducation environnementale), accompagnées du directeur-pays de SPANA pour la Mauritanie, monsieur Bebaha H’Meiditt, ont d’abord assisté aux festivités de la Journée de l’environnement, célébrée le dimanche 5 Juin à l’école Saad ibn Mouad de Riyad. L’évènement était placé, cette année, sous le thème « Éducation environnementale », précisément le créneau où s’investit activement en Mauritanie cette ONG depuis 2004 en diverses écoles de Nouakchott.

Le même jour se tenait une cérémonie de dénomination de la rue passant devant le siège de l'ONG au quartier El Mina. La voilà désormais appelée « Rue SPANA ». Pour ceux qui connaissent ce bourg, ladite voie passe devant le refuge des animaux de l’Association pour la défense des animaux (ADAM-SPANA), non loin la préfecture de la moughataa. Présidée par le maire d’El Mina en présence du hakem, cette cérémonie a battu un record de mobilisation, aussi bien de propriétaires d'ânes et de chevaux (calèches et charrettes) que de riverains et supporters locaux. Ce fut aussi l’occasion pour la délégation de visiter le centre de la SPANA et d’échanger avec son staff technique (équipe vétérinaire et spécialistes de l'éducation environnementale).

Intenses activités

Le lendemain lundi 6 Juin, la délégation a été reçue par le ministre de l’Éducation nationale et de la réforme du système éducatif avec lequel une convention de partenariat a été signée. L’objectif principal de cet accord est de renforcer l’éducation environnementale et d'intervenir en acteur privilégié dans le programme « écoles vertes » que le gouvernement venait de lancer, la veille, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement. Cette convention permettra désormais à SPANA d'élargir son programme « Éducation environnementale » à Rosso et à Boghé où elle dispose déjà de centres opérationnels. Le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a organisé, dans la soirée à l'hôtel Azalaï, un dîner en l'honneur de ses partenaires.

Mardi 7 Juin dans la matinée, ce fut le tour de madame la ministre de l'Environnement et du développement durable de recevoir la délégation pour échanger également sur le programme national « Écoles vertes » co-piloté par les départements en charge de l'Éducation nationale et de l'Environnement. L'après-midi a été marquée par deux autres entretiens avec des membres du gouvernement. La délégation a d'abord rencontré le ministre de l’Élevage. Les échanges ont porté sur les interventions de SPANA dans le domaine des soins vétérinaires des équidés et l'appui considérable qu'elle apporte à leurs propriétaires majoritairement membres de familles pauvres et pour lesquelles ces animaux sont le seul moyen de gagner dignement leur vie.

Poursuivant son agenda à pas de charge, la délégation a rencontré le Commissaire aux droits de l’Homme, à l’action humanitaire et aux relations avec la Société civile. Une rencontre mise à profit pour examiner comment SPANA pourrait contribuer au développement et au renforcement des capacités des structures de la Société civile intervenant notamment dans son champ d'activités. Puis la délégation a échangé avec les responsables du PNUD et de la GIZ, des partenaires techniques qui contribuent à la sensibilisation des communautés sur les concepts environnementaux, en appui à des initiatives d'acteurs locaux.

‘’Ecoles vertes’’

Après Nouakchott et dans le cadre de l’élargissement de son intervention en matière d’Éducation environnementale, la délégation, accompagnée de quelques responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, s’est rendue à Rosso, capitale du Trarza, où elle a visité les cinq écoles qui lui sont confiées par ce département dans le cadre du programme « Écoles vertes ». Une réunion s'est également déroulée avec le DREN du Trarza pour programmer une formation en ce domaine du personnel d'encadrement et de l'association des parents d'élèves avant la prochaine rentrée scolaire qui marquera le démarrage effectif des cours spécifiques sur l'environnement.

La visite de Rosso a été également marquée par la signature d'une convention de partenariat avec l’Institut Supérieur d’Enseignement Technologique (ISET). Outre des échanges d’expériences dans la recherche, les étudiants de l’institut pourront désormais effectuer, grâce à cette convention, leurs stages pratiques au centre-refuge de la SPANA de Rosso et ce dernier pourra bénéficier, dans son travail sur les équidés, des services de la clinique vétérinaire et du laboratoire de l'ISET. Une visite guidée par le directeur général de l’établissement, le professeur Taleb Khiyar Cheikh Malaïnine, dans les différents départements et les sites de recherche a permis aux visiteurs d’apprécier le travail qui s’y accomplit. Après le Trarza, la délégation s’est rendue le 9 juin à Boghé (Brakna) où elle a rencontré et échangé avec les services déconcentrés du ministère de l’Éducation en vue du lancement de l’éducation environnementale dans les cinq écoles mises à la disposition de SPANA pour y diffuser leurs enseignements.

Signalons qu’avant de se rendre à Rosso, la délégation avait effectué un tour au marché de bétail de Toujounine pour se faire une idée de la manière dont ces animaux sont transportés depuis l’intérieur du pays jusqu’à la capitale et comment ils sont parqués, nourris et suivis au niveau du site. Madame Linda Edwards et madame Christelle Chenard ont également visité le grand marché de poissons. Rappelons enfin que SPANA intervient en Mauritanie depuis 2001 dans la commune d’El Mina où l’Association Mauritanienne pour la Défense de la Nature et des Animaux (ADAM-SPANA) dispose d’un refuge où les propriétaires d’animaux à traction (chevaux et ânes) viennent soigner ceux-ci gratuitement. Le siège abrite également un centre pour l’éducation environnementale depuis 2004. Avec cette visite, SPANA va élargir ses interventions aussi bien à Nouakchott qu’à Rosso et Boghé. « Le grand maillage du pays commence ! », se réjouit un responsable d’ADAM. La cheffe exécutive de SPANA et sa responsable « Éducation environnementale » ont quitté Nouakchott dans la soirée du 9 au 10 Juin en direction de Londres.

DL