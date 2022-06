Lutte contre la violence et l’extrémisme chez les jeunes : des résultats probants notés dans la sensibilisation

Un conseil de prévention contre la violence et l’extrémisme chez les jeunes est désormais opérationnel, dans les Moughataas de Sebkha et Teyarett. Dans la foulée, un consortium d’ONGs, composé de l’Association développement social intégré (ADSIM), l’association Ksar culture et Eveil et actions humanitaire (AKIVAH), ont élaboré un plan d’action de prévention contre la violence et l’extrémisme chez les jeunes. Ledit plan est mis en oeuvre, suite à une série d’activités de conférences/débats et de sensibilisation dans les moughataa de Sebkha et Teyarett dans le cadre du projet renforcement de la cohésion sociale et la prévention. Ces sessions de conférences/débats portent sur la cohésion sociale, la cohabitation pacifique, la citoyenneté et la prévention de l’extrémisme violent. A la clôture des activités, Mme Hawa Fally Fall, présidente de l’ADSIM s’est particulièrement réjouie de la réussite des actions engagées sur le terrain et de la forte participation. Etayant son propos sur les résultats obtenus, elle cite la tenue de deux ateliers de formations ciblant les élèves du secondaire, les jeunes leaders d’association de jeunes, leaders d’opinions, les acteurs de la société civile et les clubs de jeunes au niveau des deux moughataa.

Durant les sessions, quatre conférences/débats ont été animés dans les lycées, les sièges des ONG et la commune de Sebkha. Ces rencontres ont réuni quatre cent jeunes sur trois cent prévus, signale Mme Fall.Vingt séances de sensibilisations ont été organisées au niveau des lycées, les sièges des associations de quartiers, 1200 jeunes sensibilisés sur mille prévus.

Terminant son propos, la présidente de l’ADSIM a remercié les autorités administratives, les maires des communes de Sebkha et de Teyarett pour ‘’leurs soutiens et notre partenaire projet SEMAH pour leur disponibilité et leur appui financier et technique’’.