La Mauritanie participe au 4e championnat du monde de pêche sportive en France

Le 4e championnat du monde de Surf-casting par équipe de 2 se déroule à Mimizan en France, du 28 mai au 4 juin. La Mauritanie y est représentée par une excellente paire - en l'occurrence Abderrahmane Lahwel et El Hadj Abdallahi Chérif - qui a été sélectionnée par la Fédération Internationale de Pêche Sportive. C'est la deuxième fois que le tandem participe à cette compétition. La précédente édition s'était déroulée au Maroc.

Les deux sportifs mauritaniens ont écrit aux officiels au sujet de leur activité, à savoir la Fédération Nationale des Pêches et le Ministère des Pêches pour demander le soutien nécessaire.

Alors que la compétition commence ce soir, ils n'ont même pas reçu de réponse, ni d'aide, ni d'encouragement, ni de matériel, ni d'entraînement. Pas même la répercussion de l'événement dans les médias de leur pays ! La Mauritanie n'est présente que par le drapeau et deux sportifs qui ne se découragent pas à la vue des autres équipes bien loties, accompagnées par des coachs et un staff complet.

Le championnat se déroule durant 4 manches officielles + 1 manche d’entrainement, sur 3 plages : Mimizan Nord, Mimizan Sud, Plage de Lespecier.

9 nations y sont représentées : Belgique, Ecosse, Allemagne, Italie, Mauritanie, Espagne, France, Portugal, Afrique du Sud, France. Liste détaillée des participants ici.

Programme

Lundi 30 mai, 14h-18h : manche d’entrainement

Mardi 31 mai, 16h-20h, 1ère manche

Mercredi 1er juin, 16h-20h, 2e manche

Jeudi 2 juin, 16h-20h, 3e manche

Vendredi 3 juin, 7h-11h, 4e manche + cérémonie de clôture.

Tous derrière notre équipe !