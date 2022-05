Tasiast, futur moteur du groupe Kinross Gold Corporation ?

Kinross Gold Corporation a publié le 10 mai son Rapport de durabilité de l’année 2021 ainsi que ses résultats pour le premier trimestre 2022. Présentant les opérations, les contributions et les perspectives d’avenir du groupe à l’échelle internationale, ces rapports font la part belle aux activités de la mine de Tasiast. Dans ce contexte, la mine mauritanienne pourrait devenir, à terme, l’asset majeur du groupe Kinross et ce, dès la fin de l’année 2022.

Kinross Gold Corporation, un géant parmi les géants

Le géant aurifère canadien a publié début mai son Rapport de durabilité, mettant en évidence une importante contribution de Kinross Gold Corporation dans les pays hôtes. À ce titre, 3,5 milliards de dollars ont été dépensés par l’entreprise tandis que près de 527 millions de dollars ont été réglés aux gouvernements américain, canadien, brésilien, chilien, ghanéen, mauritanien et russe. Le soutien aux programmes communautaires a, quant à lui, atteint 8 millions de dollars, avec plus d’un million de bénéficiaires à travers le monde.

Le groupe a également publié ses premières données sur sa production de 2022 et conforte ainsi sa place parmi les 10 plus grandes compagnies minières du monde, avec une production de 2,07 millions d’onces en 2021 et une capitalisation boursière de 7,2 milliards de dollars. Malgré les récentes ventes de ses actifs ghanéen et russe, Kinross prévoit de livrer 2,15 millions d’onces d’équivalent or en 2022. Le groupe s’est également engagé à poursuivre ses opérations d’exploration grâce à l’acquisition en février 2022 de Great Bear Resources, situé dans le district minier de Red Lake au Canada.

Si les efforts d’exploration sont nombreux, Kinross devrait largement tabler sur une augmentation de la production de ses deux principales mines, Paracatu et Tasiast. Cette dernière est même en train d’établir un record de production ces derniers mois, et devrait devenir le fer de lance du groupe canadien.

Vers une année historique pour Tasiast

La mine de Tasiast a atteint une production record au premier trimestre de 2022. À cet égard, entre janvier et mars 2022, l’actif mauritanien a réussi à livrer 133,695 onces d’or, soit une hausse de plus de 50 % en glissement annuel, portant la production d’or attribuable à Kinross pour la période à 409 857 onces d’équivalent or. Tasiast se place ainsi loin devant les mines de Paracatu (108,009 onces d’or), de Fort Knox (54,803 onces d’or) et de Round Mountain (45,319 onces d’or).

Cette augmentation est principalement due à des teneurs plus élevées ainsi qu’à un débit de production atteignant régulièrement 21 000 tonnes par jour, grâce aux efforts entrepris dans le cadre du projet 24k. La deuxième phase de ce projet continue, par ailleurs, de progresser et est en bonne voie pour atteindre un débit de 24 000 t/j d'ici la mi-2023. L'ingénierie devrait être pratiquement achevée au cours du deuxième trimestre 2022 et la construction du troisième réservoir de lixiviation du site est maintenant achevée à 70%. En outre, alors que la mine avait livré 406 509 onces en 2020, elle devrait voir sa production annuelle dépasser 500 000 onces à la fin des travaux.

Malgré ses ventes consécutives de Chirano et de Kupol, la compagnie Kinross Gold Corporation pourrait néanmoins conclure une année record en 2022. Une production de 2,3 millions d’onces d’or est même prévue pour 2023, appuyée et soutenue par les prouesses techniques de la mine de Tasiast.

Ben Abdalla