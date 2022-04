CAN U20 2023 : La Mauritanie accueille le tournoi de la zone A !

En prélude à l’organisation en Mauritanie du tournoi zonal qualificatif à la Coupe d’Afrique des Nations U20 2023, une mission d’inspection de l’Union des fédérations ouest-africaines de football séjourne du 15 au 18 Avril à Nouakchott. L’objectif de la visite est d’inspecter les sites désignés pour abriter la compétition de la zone A de l’UFOA et évaluer ainsi les infrastructures sportives, hôtelières et sanitaires.

Conduite par Mapathé Gaye et Abdoulaye Cissé, respectivement directeur exécutif et directeur des compétitions de la confédération régionale, la délégation a entamé son périple vendredi par une première prise de contact avec les dirigeants du football mauritanien. Au cours de la réunion, le président de la FFRIM, monsieur Ahmed Yahya a assuré que « la Mauritanie s’appuiera sur son expérience acquise après l’organisation de la CAN U20 en 2021 et la Nouakchott Cup en 2022, pour accueillir le tournoi de l’UFOA-A dans les meilleures conditions possibles. »

« Pour le moment », indiquait de son côté Mapathé Gaye, « huit pays sur les neuf que compte la zone A se sont engagés à participer à l’épreuve qui devrait se tenir au début du mois de Septembre prochain. » Cette compétition régionale qui se tiendra pour la première fois en terre mauritanienne se jouera sous forme de tournoi. Les deux finalistes valideront leur ticket pour la phase finale de la CAN des moins de 20 ans prévue l’année prochaine en Égypte.