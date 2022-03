Protection des enfants : Le CCJ formé

Les membres du Comité communal de la Jeunesse d’Arafat ont été édifiés samedi 19 mars, lors d’un atelier de formation, sur les droits des enfants et la cohésion sociale. Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre du projet éducation à la citoyenneté et promotion de la culture de la paix pour la coexistence pacifique, dans les communes d’Arafat et Riad. Cet atelier est organisé par l’Association pour l’Insertion des Enfants et Jeunes Travailleurs (AIEJTM), sur financement de l’Union Européenne et Save the Children, en collaboration avec Actions.

Ouvrant la session, Bocar Sylla, chef du projet, a, après avoir souhaité la bienvenue aux participants, décliné les objectifs de l’atelier. Il a exhorté les participants à plus d’assiduité. Abondant dans le même sens, Mlle Fati Guèye a invité les membres du CCJ d’Arafat à une appropriation des différents concepts et à être des ambassadeurs de la promotion des droits des enfants et de la cohésion sociale.

Cet atelier animé par Sall Amadou juriste, vise principalement à contribuer à l’amélioration de la protection de l’enfant. De manière spécifique, il entend contribuer à renforcer la connaissance des participants sur les principes de protection des enfants.Mais aussi à les outiller sur les principes en matière de cohésion sociale.

Ainsi, à la fin de la formation, les participants auront acquis les notions de base des principes de protection et capacités de base.