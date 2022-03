Lancement du projet ‘’Ensemble pour l’environnement’’ : Des projets innovants de préservation de l’environnement

Face aux problèmes environnementaux qui se posent avec persistance et les défis auxquels sont confrontées les populations, des projets ingénieux sont de plus en plus conçus par les jeunes. Réconforté par la réussite d’une expérience pilote l’an dernier à Sebkha, Goethe-Institut a décidé d’entamer un projet environnemental à Nouakchott, dans la commune de la banlieue ouest. A l’issue d’un appel à propositions qui a suscité un fort engouement, cinq projets ont été retenus par un jury, en raison de leur pertinence et de leur caractère innovant. ‘’Ces projets suscitent beaucoup d’espoirs pour Sebkha’’, s’est exclamé son maire Aboubakar Soumaré, lors de la cérémonie de lancement, ce jeudi 17 mars, du projet ‘’Ensemble pour l’environnement ». Ce projet du Goethe-Institut est soutenu par le ministère fédéral allemand des affaires étrangères. ’’Nous nous félicitons de ce travail précieux et très intéressant. C’est un cadeau que vous nous faites. Nous avons hâte de voir tous ces projets se réaliser sur le terrain au grand bénéfice de nos populations’’, a-t-il ajouté.

L’édile de Sebkha a salué la transparence et la méthodologie parfaite de l’équipe d’évaluateurs qui ont prévalu durant tout le processus de sélection des dossiers.

Quant à Esmaou Moctar M'Baba Project Manager of ''Ensemble pour l'environnement" Goethe-Institut Kairo, elle a rappelé le contexte de mise en œuvre de ce projet et le processus collégial et transparent qui a permis la sélection de cinq projets. Elle a indiqué que l’objectif principal de ce projet est de’’ susciter surtout une conscience environnementale auprès des citoyens à travers leur implication’’.

Après le cérémonial des discours, les cinq porteurs se sont relayés pour présenter leurs projets. Mme Maïmouna Saleck de l’ong Biodiversité, a fait part dans son projet de l’absence d’éducation environnementale dans le système scolaire et le faible engagement des citoyens en faveur des questions environnementales. Elle propose comme solutions dans son projet, une sensibilisation basée sur une démarche de photographie participative. Ce qui pourra susciter un éveil et un changement de comportement des jeunes, a-t-elle assuré.

Quant au projet ‘’pratique numérique d’éducation environnementale au développement durable’’, il propose des échanges numériques à travers une plateforme éducative. Celle-ci offre des opportunités d’échanges et des dialogues entre élèves et promeut des approches plus résilientes par rapport à certaines pratiques des pollueurs. Enfin, la plateforme permet de sensibiliser et de connaître notamment le fléau de la pollution, a expliqué M.Mamadou Niang (Action des droits humains au Sahel).

La sensibilisation des populations sur la préservation de l’environnement passe aussi par les ‘’Ambassadeurs reporters de l’environnement’’. ‘’Ce projet du collectif Kandara Lab forme des jeunes au journalisme sur les problèmes et enjeux environnementaux à Sebkha.Mais aussi sur l’importance et la protection de l’environnement par l’implication de la jeunesse de la commune’’, a indique Mamadou Sy du Collectif Kandara Lab.

Le reboisement de l’axe carrefour Guidimakha-Epicerie Jaune par des arbres ornementaux est au cœur du projet de l’équipe de Mlle Zeïnabou Ba. Un plan de reboisement a été présenté par l’équipe. Présent à la cérémonie, le directeur de l'Institut Supérieur d'Enseignement Technologique (ISET ) de Rosso Pr. Taleb Khiar Cheikh Melainine s’est engagé à accompagner ses anciens étudiants dans la mise en œuvre de ce projet. Il a fait part à l’auditoire des 14 ha reboisés par ses étudiants.

Enfin, la promotion de l’usage des bio-insecticides dans la lutte contre les insectes domestiques est au centre du projet présenté par le professeur Mohamed Hamdy de l’ISET de Rosso. L’objectif est de réduire le coût de la désinsectisation à travers la sensibilisation de la population sur l’importance économique, sanitaire et écologique des bio pesticides dans leur lutte contre les insectes domestiques. Le projet évoque les risques encourus dans l’utilisation des pesticides chimiques.

Par ailleurs, les différents porteurs de projet ont échangé et répondu aux questions de l’assistance.

Clôturant la cérémonie, Esmaou Moctar M'Baba, Project Manager of "Ensemble pour l'environnement"a mis en exergue la pertinence des cinq projets et dit espérer leur matérialisation sur le terrain. Elle a encouragé les porteurs de projets avant de saluer la franche collaboration avec la commune de Sebkha.