Arrivée à Nouakchott de huit étudiants rapatriés d’Ukraine

Un premier groupe de huit étudiants rapatriés d’Ukraine, victime d’une invasion de l’armée russe depuis une dizaine de jours, est arrivé à Nouakchott lundi matin. Ils ont été accueillis à l’Aéroport International « Oum Tounsi » de Nouakchott par le Ministre de la Culture, de l’Artisanat, de la Jeunesse et des Sports, chargé des relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Moctar ould Dahi, en présence des familles, de!la presse nationale et internationale, fortement mobilisée.

Dans une déclaration faite pour la circonstance, le porte-parole du gouvernement a expliqué « que le nombre total de mauritaniens vivant en Ukraine était de quarante étudiants. Parmi ces ressortissants, onze ont quitté le pays avant le début de la guerre.

Le gouvernement a pris des mesures pour rapatrier vingt huit autres à partir des frontières roumano-ukrainiennes, et trois étudiants n’ont pas pu embarquer à bord de ce vol pour des raisons liées à la pandémie du coronavirus (COVID-19). Ils devraient rentrer à Nouakchott dans les plus brefs délais».