Ouverture d’un séminaire sur la télé-dermato à Nouakchott

Depuis ce lundi matin, des médecins et infirmiers, venus du Gorgol, de l’Assaba et du Tiris Zemmour planchent sur la télé-dermato.

Organisée conjointement par le ministère de la santé, la fondation pour la dermatologie et la société mauritanienne de dermatologie, cette rencontre qui se tient dans un réceptif hôtelier vise à outiller les participants à la prise en charge des dermatoses qui représentent, selon le Pr. Ball, président de la société mauritanienne de dermatologie, la troisième cause de consultations dans les différents centres et postes de santé. C’est pourquoi les organisateurs ont choisi de prendre le mal à la source, non seulement en formant le personnel de santé aux différentes pathologies de la peau, et donc à leur prise en charge sur place et à défaut seulement de les envoyer aux spécialistes à Nouakchott, par photos. Les participants suivront à l’occasion, une formation sur le logiciel à utiliser. Pour cette phase test, tous les médecins et infirmiers des différents postes de santé des 3 régions pilotes sont dotés de Smartphones performants leur permettant de prendre des photos. Après une évaluation concluante de cette phase pilote, elle sera étendue à toutes les autres Wilaya du pays, annonce Pr. Ball qui co-anime le séminaire, avec son collègue Dr. Mariam Kébé. Le séminaire prendra fin le vendredi prochain.