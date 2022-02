Sebkha : Vingt filles et femmes cheffes de famille formées au respect des normes d’hygiène et de qualité

Mme Salimata SY Camara, présidente de l’Association Mauritanienne pour la promotion de l’Education des Filles(m (AMPEF) a procédé, samedi 12 février, au siège de son ong, au lancement de l’atelier de formation au profit de dix filles en déperdition scolaire et dix femmes cheffes de famille dans le domaine du respect des normes d’hygiène, de qualité et de sauvegarde de l’environnement. Ce micro-projet vise à travers des formations qualifiantes sur des créneaux porteurs, à permettre une insertion économique et sociale des filles et femmes cheffes des ménages par le biais de financements sociaux pour des activités génératrices de revenus. Cet atelier de trois jours a été financé par le projet WACA-Mauritanie. Le projet va contribuer à la mobilisation socioéconomique des filles dans le secteur de la pêche afin de mettre en place une dynamique locale de lutte contre la pauvreté et de pallier au manque d’initiative chez les femmes en situation de précarité économique. Le projet sera mis en œuvre dans la commune de Sebkha. Des fonds de roulement leur seront octroyés. Ce qui leur permettra de s’insérer dans la vie active et d’assurer ainsi leur épanouissement et leur autonomisation.

il s’agira d’assurer aux groupes solidaires de financements sociaux pour des AGR, les instruire dans le domaine de la sauvegarde environnementale et sociale ; former quatre groupements d’intérêt économique (GIE) de femmes et de jeunes sur des créneaux porteurs (la transformation, le conditionnement, la commercialisation et la conservation des produits halieutiques) dans la commune de Sebkha. Elles seront formées dans les techniques de gestion de projets. A la fin de la formation, elles seront capables de créer des circuits modernes d’approvisionnement du marché en poisson de qualité dans le respect des normes d’hygiène et dans un environnement sain en mesure.

Mme Camara a décliné l’objectif général de l’atelier qui est de ‘’relever le défi de la valorisation des ressources halieutiques, en dispensant une formation aux filles portant sur les techniques d’amélioration et de la gestion de la qualité et de l’hygiène de produits de la pêche, à la sauvegarde de l’environnement afin de leur permettre de disposer des capacités techniques à même d’améliorer leur méthode de travail et la qualité de leurs produits pour un meilleur accès aux marchés’’.

Grâce à ce projet pilote, la commune de Sebkha, en proie à des problèmes de recettes, marginalisée et confrontée à la pauvreté extrême retrouvera un meilleur visage.

Partenaire incontournable, l’ONG AMPEF jouera sa partition dans la dynamique locale de développement et devient un partenaire incontournable dans le rôle d’éveil civique. Au plan national, AMPEF va répondre aux besoins de la politique nationale de développement ainsi que de la stratégie de croissance accélérée contre la pauvreté et contribuer à la dynamique citoyenne et à l’émergence d’un produit local compétitif et respectueux des normes d’hygiène et de gestion responsable des déchets. ’’Tout citoyen a le droit de bien être servi en matière de qualité et de bénéficier d’une compétitivité des prix ‘’, a souligné Mme Camara.

Quant au formateur Dr Barry Yahya vétérinaire, il a indiqué que la session sera focalisée sur les règles d’hygiène et les bonnes pratiques dans l’industrie agroalimentaire. Il s’agira d’inculquer aux stagiaires la nécessité de prendre conscience du respect des normes de sécurité et des bonnes méthodes pour donner de la valeur ajoutée au produit, du respect du milieu environnemental.