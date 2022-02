Le SJM ouvre la phase d’adhésions

Depuis le 31 janvier 22, le syndicat des journalistes mauritaniens a ouvert la phase d’adhésions aux journalistes désireux d’intégrer cette corporation, ceci conformément aux textes qui la régissent. Les candidats peuvent effectuer leur acte d’adhésion du 31 janvier au 18 mars 22. Un délai de 15 jours leur est accordé pour d’éventuelles réclamations.

Dans un communiqué qu’il a publié, il y a quelques jours, le SJM expliques les modalités et conditions d’adhésions.

Sur la base des textes du statut du syndicat des journalistes mauritaniens (SJM), dans le deuxième volet du statut spécifique aux organisations, le syndicat ouvre les adhésions pour les journalistes aspirants à être membre à partir du 31 janvier 2022 jusqu'au 18 mars 2022, suivi de 15 jours supplémentaires pour recevoir les réclamations.

Les journalistes intéressés doivent adresser une demande manuscrite au président du SJM, exprimant sa volonté d'adhésion et le respect des textes régissant le syndicat, ses décisions d'une part, la procuration des documents et le remplissage des conditions d'adhésion.

1- Être de nationalité mauritanienne ou étranger résident et qui travaille en Mauritanie

2- âgé de 18 ans au moins

3- une copie certifié du diplôme en journalisme, ou autre diplômes universitaires, ou une attestation de travail pas moins avec une expérience qui pas moins de 5 ans dans l'un des médias publics où privés, (presse écrite, radio ou télévision) qui est une institution reconnue et qui répond à tous les critères qui en fait une institution.

4- une copie du contrat ou attestation de travail dans le médias où il travaille ou a travaillé auparavant. Une décision de nomination dans l'un des départements gouvernementaux ou le journaliste exerce.

5- une photocopie de la pièce d'identité nationale d'identité

6- le remplissage de la fiche d'adhésion et l'acquittement des frais d'adhésion 200 MRU pour la cotisation en tant que membre et 500 MRU pour l'octroi de la carte.

7- Qu’il ne soit pas privé par un texte juridique d'adhérer

8- joindre 4 photos d'identités récentes

9- La personne qui soumet son dossier d'adhésion doit exercer actuellement la fonction de journaliste dans l'un des médias reconnus en République Islamique de Mauritanie qui prouve que son revenu principal est issu de la presse. Ainsi que les mauritaniens qui travaillent dans les médias étrangers et autres qui exercent un travail similaire, tels que les photographes, les caméramans, rédacteurs.

10- Que l'individu n'ait jamais été condamné par la justice dans un délit qui touche à la dignité ou l’honnêteté.

11- la personne doit exercer l'un des styles rédactionnels dans un média existant et reconnu

12- Présenter 10 exemplaires de ces productions.

13- Présenter une copie de sa lettre d'accréditation pour ceux qui travaillent dans un médias étranger.

Les dossiers sont déposés au siège du syndicat des journalistes mauritaniens situé à côté de l'autorité de régulation et face au siège du RFD derrière la présidence. Tout les jours ouvrables de 9h à 15 h et le vendredi de 9h à 12h.

La commission d'adhésion.

Nouakchott le 28 janvier 2022.