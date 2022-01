BAM, nouveau Dg du Port de la Baie du Repos

Au terme du conseil des ministres, tenu le jeudi 20 janvier 2022, M. Bâ Abdoulaye Mamadou, alias Blé pour les intimes, a été nommé directeur général de l’établissement portuaire de la Baie du Repos de Nouadhibou. Une décision qui intervient suite à des problemes relevés récemment au niveau de sa gestion. Ce maire de Bababe occupait depuis février 2019, le poste de directeur général de la SONADER, un établissement qui, il faut le rappeler, se débattait dans des difficultés structurelles, conjoncturelles et financières. L’homme avait été en quelque sorte investi d’une mission pour redresser cette société fortement déplumée par des établissements comme la SNAT et autres alors qu’elle a un rôle important dans le combat pour améliorer la production du riz local, du maraîchage et encourager le consommer local. Mais le président Ghazwani, dont il est un des piliers du dispositif, semble aujourd’hui le destiner à une autre mission, à savoir mettre de l’ordre dans cet important établissement portuaire de la capitale économique du pays appelé à jouer un rôle décisif dans la zone franche, en quête en quête de notoriété. Blé a tous les atouts pour réussir cette lourde mission. Il dispose d’une grande expérience dans la gestion des établissements publics mais aussi dans les hautes sphères de l’Etat. Son CV est plus que parlant. Il est titulaire d’un DESS en gestion des entreprises de la précieuse HEC de Montréal (Canada) en 1992 et d’une maîtrise en droit privé à l’université Mohamed V de Rabat en 1981.

Rentré au pays, il occupe d’importants postes de responsabilités : Dg de l’ENER (2003 à 2005), Dg de la SOMIR (2007 à 2008), Dg de l’ANESP (2009), Dg de la SMCP (2011 – 2018) et Dg de la SAM (2018 – 2019). En outre, Abdoulaye Mamadou Bâ a occupé les postes de chargé de mission à la présidence de la République, entre 2010 et 2011 et de secrétaire général du gouvernement en 2008. Partout où il est passé, l’homme a laissé une bonne impression aussi bien au nouveau de ses rapports avec les employés, les administrés, les partenaires qu’au plan de la transparence et de la rigueur dans la gestion.

Abdoulaye Mamadou Bâ est également maire de la commune de Bababe, depuis 2006. Il demeure, de ce fait, un acteur incontournable de l’arène politique du Lao et du Brakna.

Grâce à ses diverses fonctions, il a eu à prendre part à plusieurs salons, expositions et de promotion dans plusieurs villes en Europe, en Chine, au Japon, en Corée et aux Emirats Arabes Unis.

Le nouveau DG d du port de la Baie de repos dispose d’un autre sérieux atout pour réussir la nouvelle mission que le président de la République lui a confiée. En effet, il connaît la capitale économique, son microcosme politique et ses leviers économiques pour y avoir servi en tant que directeur général de la SMCP et de la SOMIR, deux societes d'Etat tres importantes de la capitale