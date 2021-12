Hommage à Kane Hamidou Baba, un digne fils de notre pays

"Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée, entre donc parmi Mes serviteurs, et entre dans Mon Paradis" Saint Coran, Al Fajr (27 - 30).

Le décès de notre cher frère et ami Kane Hamidou Baba, survenu avant hier à Las Palmas, a laissé le pays, tout entier, dans une profonde affliction.

Personnalité d’envergure nationale, au riche parcours politique, professionnel et culturel, feu Kane Hamidou Baba était, avant tout, un grand patriote. Chantre du vivre ensemble, il était l’incarnation même du respect réciproque, de la modération et de l’ouverture d’esprit, au service de l’unité nationale et du progrès social partagé entre toutes les filles et tous les fils du pays.

Démocrate sincère, convaincu des bienfaits du dialogue, opposant politique de la première heure, membre fondateur de l’UFD, se l’UFD/Ere Nouvelle puis du RFD dont il fut élu vice-président et député, il créa, en 2009, le Mouvement Pour la Refondation (MPR) qu’il présida jusqu’à sa disparition, sans jamais perdre de vue la nécessaire unité de toute l'opposition démocratique. Il se présenta aux dernières élections présidentielles sous les couleurs de la Coalition Vivre Ensemble (CVE) dont il était le président.

Le défunt joua un rôle de tout premier plan dans l'unité retrouvée des coalitions de l'opposition, en vue d'un dialogue national inclusif et sincère, qu'il appelait de ses vœux à côté des autres leaders politiques.

Feu Kane Hamidou Baba était connu pour sa bonté, son indépendance d’esprit, son éloquence, sa probité et sa persévérance dans la lutte pour une Mauritanie juste, démocratique, unie et prospère.

Sa disparition constitue une immense perte pour la patrie toute entière.

Aussi, invitons-nous à la tenue d’un hommage national, en vue d’honorer sa mémoire et valoriser l’esprit patriotique et démocratique qui l’animait.

En cette douloureuse circonstance, nous, coalitions et partis politiques de l’Opposition démocratique signataires, présentons nos condoléances les plus attristées à la famille du défunt, à ses amis, à ses camarades de la CVE, à tous les militants épris de liberté et de justice et à l’ensemble du peuple mauritanien.

Puisse Allah, le Tout-Puissant, l’accepter en Son saint paradis, Amine.

A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons.

Nouakchott, le 25 Joumada Al Oula – 30 Décembre 2021

Les Coalitions et Partis signataires

Alliance Populaire Progressiste (APP)

Coalition Vivre Ensemble (CVE)

Coalition Vivre Ensemble/Vérité et Réconciliation (CVE/VR)

Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD)

Rassemblement National pour la Réforme et le Développement (TAWASSOUL)

Union des Forces du Progrès (UFP)

Union Nationale pour l’Alternance Démocratique (UNAD