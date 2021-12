Arafat : Vols de compteurs d’eau

Depuis quelques, on assiste à une recrudescence de vols de compteurs d’eau (SNDE) au niveau de Arafat Mesjid Ennour. Selon diverses informations, les voleurs opèrent en plein nuit et démontent les compteurs laissant couler l’eau dans les rues ; et c’est généralement au réveil que les familles victimes constatent les dégâts. Aussi doivent-ils se procurer rapidement un compteur auprès de la SNDE. Selon une victime, pour y parvenir, il faut dépenser environ 30000 Um (nouveau compteur, accessoires) et ensuite courir derrière un plombier pour le monter pour au moins 4000 UM.

Et depuis que ce phénomène est apparu dans ce quartier, les familles se sont ruées sur des grilles pour protéger leurs compteurs cadenassés désormais, ce qui leur coûte environ 4000 UM. Visiblement les coffres de la SNDE ne suffisent à éviter les vols.

Selon des rumeurs, les compteurs volés sont acheminés vers le Mali pour y être revendus. Un trafic qui ne devrait pas, en principe, échapper à nos forces de sécurité, à travers leurs nombreux postes de contrôle bien avant la frontière. Une rumeur qui reste à confirmer. En attendant, la SNDE doit mener une enquête sur cette histoire de vol de ses compteurs.