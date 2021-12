CAN 2021 : la liste de la Mauritanie avec la surprise Pape Ibnou Ba

Qualifiée pour la deuxième CAN de son histoire, la Mauritanie affrontera la Gambie, la Tunisie et le Mali dans le groupe F à partir du 9 janvier prochain au Cameroun. En prévision de cette échéance, le nouveau sélectionneur des Mourabitounes, Didier Gomes Da Rosa, a dévoilé ce jeudi sa liste élargie composée de 30 joueurs.

Avec Aboubakar Kamara, Adama Ba, Abdoul Ba, Khassa Camara ou encore Aly Abeid, les principaux cadres sont là, à l’exception d’Ismail Diakité (blessé) et Bessam. On note surtout la présence surprise de Pape Ibnou Ba (28 ans). Auteur de 14 buts en Ligue 2 la saison passée (2 sur cet exercice), l’attaquant du Havre, Sénégalais de naissance, a finalement dit oui à l’autre pays de ses origines. Idem pour l’attaquant franco-sénégalais Souleymane Doukara (30 ans, Giresunspor) et le latéral droit franco-ivoirien Souleymane Karamoko (29 ans, Nancy) qui intègrent eux aussi le groupe.

Avec ces «recrues» plus un autre binational, Guessouma Fofana, arrivé en novembre, les Mauritaniens, en perte de vitesse ces derniers mois, espèrent se renforcer pour le grand tournoi continental. Cette liste sera réduite à 28 éléments avant le début de la compétition.

La liste élargie de la Mauritanie pour la CAN 2021

afrik-foot.com